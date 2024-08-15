河北企業遭山東市監局索要2100萬罰金　錄音曝「幹垮企業太簡單」

河北唐山的一家公司因涉嫌網絡傳銷，本月13日被山東省菏澤市成武縣市場監管局擬罰沒2558萬元（人民幣，下同）。然而，隨後在多個社交平台上流傳的錄音顯示，該局一名疑似工作人員與涉案企業「談判」時，要求企業認罰金額不得低於2100萬元，並稱「要幹垮一家企業太簡單了」。



根據天眼查的信息，涉案企業為巴克（唐山）醫療科技集團有限公司（以下簡稱「巴克醫療集團」），該公司及其相關公司此前因保健品虛假宣傳和產品標籤不符合規定等問題，曾被唐山市場監管局罰沒66萬餘元。

對於網上流傳的錄音內容，8月13日至14日，內媒《封面新聞》記者多次聯繫成武縣市場監管局，但電話無人接聽。成武縣委宣傳部一名工作人員回應稱，案件辦理過程中，已向河北唐山相關部門通報，涉事的市場監管局人員已被調離崗位接受調查，事件其他情況仍在進一步調查中。

山東一市監局被指向涉傳銷企業談判罰款2100萬人民幣。（封面新聞）

涉傳銷公司賬戶凍結9445萬 市監局被指「索要2100萬罰金」

根據舉報材料，成武縣市場監管局2022年接到舉報，指控位於唐山的巴克醫療集團通過自建會員網站從事網絡傳銷活動，並有多名成武縣居民成為涉案會員。該局隨後立案調查，並以防止當事人轉移或隱匿涉案資金為由，申請法院凍結了相關公司和個人賬戶的9445萬元資金。

錄音中，疑似辦案人員的張某表示：「說句難聽話，扶持一個企業，我真沒那個本事，幹垮一個企業太簡單了……」。在雙方的「談判」過程中，該企業員工提出以2000萬元解決問題，張某則回應道：「2000萬做不到，一定要突破2100萬。」

官方回應：案情曾通報唐山 市監局涉事人員已調查

《封面新聞》記者查閱的文件顯示，2022年11月，成武縣人民法院曾發布裁判文書公告，對巴克醫療集團及其相關公司涉及的財產保全案件進行處理。舉報材料稱，涉案企業於2024年7月29日收到成武縣市場監管局的告知書，稱該公司涉嫌組織策劃網絡傳銷，擬罰沒2558萬餘元。

巴克醫療集團成立於2015年，註冊資金1300萬元，經營範圍包括保健食品銷售、醫療器械銷售和租賃等。然而，該公司及其關聯企業過去曾因虛假宣傳和產品標籤不符合規定，多次被罰。2023年3月，巴克醫療集團因虛假商業宣傳被罰55萬元，而其關聯公司也因類似問題被罰款。

內媒記者多次嘗試聯繫涉事企業和市場監管局進行求證，但截至發稿時，尚未收到回應。