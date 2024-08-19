江西網紅餐廳橫樑突墜　男食客用餐時慘遭砸死

江西撫州崇仁縣巴山鎮的「崇仁別院」餐廳8月16日晚間發生了一宗意外事故，餐廳包廂的橫樑突然墜落，當場砸中一名正在用餐的男性顧客。據了解，該名男子是當地的一名城管，當時正與家人共進晚餐。事故發生後，受害者被迅速送往醫院搶救，但最終於次日早晨不治身亡。



內媒《瀟湘晨報》報道，事發現場一片混亂，墜落的橫樑導致包廂內的天花板和其他結構損壞，現場散落著大量的碎磚石和木板。另據目擊者拍攝的影片顯示，現場的應急消防人員迅速展開救援工作，將受害者從廢墟中抬出，並送往附近醫院進行緊急搶救。影片發布者表示，受害者最終不幸離世。

江西一網紅餐廳吊頂突然掉下，不幸砸死1名食客。（瀟湘晨報）

崇仁縣應急管理局8月18日針對該事故發布通報，確認事故發生於8月16日晚7時07分左右，並證實該名男顧客在事故中受傷，隨後因搶救無效於次日上午去世。官方表示，事故發生後，當地相關部門已立即介入調查，並要求涉事餐廳「崇仁別院」暫停營業進行整頓。當前，事故的具體原因尚在調查中，相關善後工作也正在進行。

據了解，「崇仁別院」是一家頗具人氣的網紅餐廳，以其古色古香的裝潢和獨特的菜品吸引了眾多顧客。然而，此次事故的發生讓餐廳的安全問題備受質疑。餐廳的工作人員表示，當時橫樑突然從房頂墜落，導致了這宗悲劇。對於事故的具體原因及責任問題，該餐廳未作進一步說明。