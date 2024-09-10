陝西爛蘋果榨汁出口海外　舉報人遭果農恐嚇：損失十幾萬，殺了你

此前有網民反映，陜西省禮泉縣工業園區一街道上停泊多輛運送蘋果的貨車，但車上的蘋果大多已酸臭腐爛，甚至流出汁液，猜測這些蘋果都會運往廠房製成果汁。

事件曝光後，舉報人王先生近日表示，其遭到多人電話恐嚇和惡意謾罵，威脅要是被找到了就「弄死我」。



據此前報道，網民王先生每日上下班時，發現有卡車運輸變壞的酸臭蘋果，車廂縫隙甚至流出發黑的汁水。一名貨車司機透露，這些蘋果都是預備運往禮泉安德利果蔬汁有限公司，而該公司主要經營果汁出口。

對此，公司負責人回應表示，該企業在行業中為龍頭企業，對質量有嚴格要求。每年8月中旬開工，但目前已停工配合調查。

貨車的蘋果大多已酸臭腐爛，甚至流出汁液。（紅星新聞）

貨車的蘋果大多已酸臭腐爛，甚至流出汁液。（紅星新聞）

貨車的蘋果大多已酸臭腐爛，甚至流出汁液。（紅星新聞）

爆料事件的網民王先生昨日表示，他8月30日起遭到多人電話恐嚇和惡意謾罵。據其發出的訊息截圖顯示，有人威脅他稱「賠了十幾萬，別讓我看見你」、「一個能出口歐美發達國家的企業，豈是你一個外行說三道四的，散布謠言是要付法律責任的，小心哈」。

王先生的手機通訊記錄被各種「陌生號碼來電」佔滿，恐嚇電話一天至少50通以上，其中90%來自咸陽。對方自稱是果農，揚言要是被他們找到，就殺了他，「你死定了」「我是要殺你」「你到禮泉來我把你的狗腿殺了」。

王先生說，被迫離開咸陽後，他剛走就有人找到他的住處去。雖然報警，但警方曾以未構成實質性傷害為由表示無法處理。目前警方又再派出工作人員聯繫他，將見面了解情況。王先生亦稱，因持續遭到威脅，自己工作也丟了。

9月9日，禮泉縣市監局表示質檢報告已經提交給上級，由縣委宣傳部統一回覆。

禮泉縣宣傳部相關工作人員則表示，針對安德利果蔬汁有限公司的檢驗結果顯示，為合格，但因為檢測報告中包含企業的商業機密，無法向媒體出示，同時表示檢測按照相關標準，委託第三方進行檢驗。

禮泉縣宣傳部相關工作人員說，「工廠停產之後，現在檢測結果各方面都是合格的，正在準備重新生產。每次生產需要200噸原料才能開生產線，現在預備了50噸的原材料，還不夠，等過幾天正式開始，可以現場去企業查看篩檢流程和檢測報告。」