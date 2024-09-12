深圳男電髮選398元套餐埋單竟要2477元：呃消費者　嬲到當場報警

近日，深圳的葉先生向內媒《紅星新聞》反映稱，在龍崗區一家美髮店選擇了398元（人民幣，下同）電髮套餐，電髮結束被告知398元為單支藥水的價格，而整個電髮過程使用了6支藥水，加上剪髮的89元，費用總計2477元。他已向當地市場監督管理局投訴。



葉先生提供的其電髮後效果圖。（《紅星新聞》）

報道指，據葉先生回憶，7月20日晚上，他來到位於龍崗區白灰圍路的「戴絲美業」美髮店，兩度詢問電髮服務的具體費用，而接待他的髮型師並未直接回答，而是提議先為其修剪頭髮。

葉先生稱，修剪完頭髮後，髮型師向他推薦了三個套餐，他選擇了398元的中檔套餐。隨後，他躺下進行藥水處理，期間髮型師遞上一份單據讓其簽字，聲稱該店舖為分店、需要確認藥水庫存。

葉先生表示，他察覺到了異常，在單據上簽了假名字。電髮結束後，髮型師告知他「398元」並非總價，而是單支藥水的價格，而整個電髮過程他共使用了6支藥水。

葉先生提供的印有「戴絲美業」的收費單據。（《紅星新聞》）

被游說辦理8000元會員卡

葉先生說，面對突如其來的高價帳單，他與髮型師發生了爭執，最初介紹套餐時並未被告知398元是單支藥水的價格，且按支計費的總價過高。葉先生還表示，髮型師稱其已明確說明，隨後又游說他辦理8000元的會員卡，折扣後費用將降至800多元。考慮到當時店內有四五名男性髮型師在場，為了自身安全，葉先生決定結帳離開美髮店後再報警。

葉先生形容，「我電髮多次，第一次遇到如此奇葩的事——藥水竟按支計費，這不僅超出了我的消費預期，簡直就是欺詐消費者」。葉先生指他日常電髮的費用在300元至500元，如果事先得知此次電髮的費用會高達2000多元，他會明確表示自己不選擇這家店舖，「我只認可398元的總價，要求美髮店退回剩餘的錢」。

市消費者委員會：商家拒絕退款

報道指，葉先生事後向相關部門投訴。9月5日，深圳市消費者委員會回覆稱調解失敗，商家拒絕退款，建議葉先生依法通過行政、訴訟等途徑維護自己的權益。葉先生稱，他已向當地市場監督管理局投訴。