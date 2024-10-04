山陀兒吹飛路牌！高雄民眾瘋找路牌拍照　他撿到「自由」引熱議

山陀兒颱風3日登陸高雄，為當地帶來17級強陣風，高雄許多路牌也被吹落，民眾紛紛撿起打卡拍照，不過也有民眾在拍照時太開心，意外觸法被罰。



Facebook粉絲專頁「高雄點」分享民眾撿路牌的畫面，包含九如二路、至真路、美術東二路、四維三路、成功一路、林森二路、右昌街、博愛四路、文慈路等。其中撿到「自由一路」的文章更引發網民熱議。

不過，由民眾，路牌屬於公共設施，亦有網民提醒切勿將路牌帶回家：「拍完就放回原處或送到派出所，帶回家就變侵占公物罪。」

高雄民眾撿到路牌拍照。（翻攝Threads）

高雄民眾撿到路牌拍照。（FB@高雄點）

高雄民眾撿到路牌拍照。（FB@高雄點）

高雄民眾撿到路牌拍照。（翻攝Threads）

高雄民眾撿到路牌拍照。（翻攝Threads）

颱風山陀兒登陸高雄 送貨壯漢3秒被吹走 驚悚一刻影片曝光

有人開心拍照上網反被罰

此外，有民眾撿到「自由一路」的路牌PO上網，因他站在馬路上直接拍照，涉嫌台灣違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第1款「快車道臨時停車」，可處新台幣300至600元罰鍰（約合港幣73元到145元），以及第78條第1項第4款「行人在道路上嬉戲」，可處新台幣500元（約合港幣120元）罰鍰，被警方依法開罰。

據此前報道，颱風山陀兒10月3日中午在高雄小港登陸，帶來狂風大雨。台灣中央災害應變中心公布，截至昨晚9時，颱風釀2死490傷1失蹤，受傷人數急增，集中在高雄市、屏東縣。此外，高雄市仍有多處水浸。

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中央災害應變中心公布，傷者以高雄市的228人最多，其次為屏東縣的30人。死者分別為花蓮縣壽豐鄉的約70歲男子，他在住家修樹時不慎從高處墜落不治；另一名為台東縣66歲男子，在台9線駕車途中撞到路邊落石死亡。

截至昨晚9時，颱風造成全台災情5,985宗，以高雄市2,722宗最多，以路樹災情、民生基礎設施受損為主。

全台共456處曾水浸，其中未退水252處，主要在高雄市，水深約10至30公分，部份達到50公分。