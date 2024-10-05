被稱世上「最難修的鐵路隧道」　中國首座鐵路隧道井下拌合站建成

中緬國際鐵路的重要組成部分雲南大理至瑞麗鐵路的建設在十一假日期間持續推進，周六（5日），創下多項施工紀錄的全線控制性重難點工程高黎貢山隧道建設取得重大突破，隧道井下拌合站建成，為中國首座鐵路隧道井下拌合站。



雲南大理至瑞麗鐵路是中緬國際鐵路的重要組成部分。（央視新聞）

據央視報道，大瑞鐵路高黎貢山隧道是中國首條穿越橫斷山脈的鐵路隧道，全長34.538公里，最大埋深1100多米。隧道被稱為世界上「最難修的鐵路隧道」，有著極其複雜的地質情況，幾乎囊括了隧道施工所有不良地質和重大風險，具有「三高四活躍」的地質特徵。

隧道被稱為世界上「最難修的鐵路隧道」。（央視新聞）

為縮短建設工期，增加作業面，除正洞挖掘，高黎貢山隧道還採用了「貫通平導+1座斜井+2座豎井」的施工方案。二號豎井分為主井和副井，主井深度達640.22米，副井深度達640.36米，相當於200層樓的高度。其中，副井主要承擔人員、物料運輸以及進新風、排水等任務。節日期間，在高黎貢山隧道建設現場，超過1300名建設者堅守在地下600多米的17個工作面加緊施工。

節日期間，在高黎貢山隧道建設現場，超過1300名建設者堅守在地下600多米的17個工作面加緊施工。（央視新聞）

大理至瑞麗鐵路東起雲南省大理市，西至中緬邊境城市瑞麗市，全長330公里，是服務一帶一路建設的重點工程，分大理至保山、保山至瑞麗兩段建設。待全線建成通車後，大理到瑞麗的行車時間將由現在公路的6小時，縮短到2個小時左右。而作為全線攻堅、最後一座未貫通的高黎貢山隧道，經過9年時間攻堅克難，目前正洞開挖已經完成18.41公里，所有斜井、豎井等輔助導坑已全部完成。