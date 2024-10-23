廣東男路邊飲湯遭樹葉砸暈入院　獲賠2.2萬

廣東揭陽一名劉姓男子日前在一家食店門口邊的凳子上被大王椰子樹樹葉砸到，之後暈眩入院，一兩個月沒辦法上班。經過多方協調，第三方管理公司同意對劉先生因砸傷產生的醫療費和誤工費作出2.2萬元的賠償。



事發於9月30日下午，在揭陽市榕城區新東路新河甜湯店門前，設有桌椅供食客用餐使用，而高大的大王椰子樹的枝葉正是位於食客們的頭頂上方。劉先生當時坐在店門口邊的一張紅色凳子上喝甜湯，但頭頂掉落的樹葉正好飛過來，砸中了他的後背，「砸完之後其實整個人暈暈沉沉的，還比較清醒的時候，人已經在醫院了」。

醫生診斷劉先生左腎挫傷和L1、2椎體左側橫突骨折。（深圳晚報）

醫生診斷劉先生左腎挫傷和L1、2椎體左側橫突骨折，需住院進行治療，醫療費近8000元。但劉先生一兩個月內基本上沒辦法上班，只能靜臥著，萬一淤血不散還得進一步的治療。

內媒報道指，事發路段仍有多家餐飲店佔用人行道，將桌椅擺到大王椰子樹底下，涉事的甜湯店更未吸取教訓，依舊把桌椅擺在店門口被砸處。劉先生稱，並家人曾找過甜湯店協商，也報了案，還找了揭陽市榕城區城市管理和綜合執法局以及該局委托管理行道樹的第三方公司，但並未得到相應賠償。

事發現場。（深圳晚報）

劉先生直接被枝葉砸暈。（深圳晚報）

對於案件，律師肖錦陽表示，不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任，同時餐飲店的經營者，管理者未盡到安全保障義務，造成他人損害的，也應當承擔侵權責任。

經過多方協調，劉先生的姐姐與負責行道樹的第三方管理公司進行面談。（影片截圖）

10月15日，劉先生的姐姐在媒體陪同下走訪揭陽市榕城區城市管理和綜合執法局，及其下屬的揭陽市榕城區園林綠化管理中心。經過多方協調，與負責行道樹的第三方管理公司進行面談。最終，該公司同意對劉先生因砸傷產生的醫療費和誤工費作出2.2萬元的賠償。

揭陽市榕城區城市管理和綜合執法局表示，他們會跟進賠償的落實，同時也會要求相關股室和園林綠化管理中心督促整改，消除安全隱患。