21歲女子確診「胃癌之王」末期　無家族病史：只是偶爾不吃早餐

來自山東泰安的21歲女子張欣玉（化名）感到下腹疼痛及胃脹，於是輾轉多間醫院檢查，最終被確診為胃癌末期。她稱，自己平時飲食習慣良好，亦沒有胃癌家族病史，只是偶爾不吃早餐。



張欣玉的檢查報告。（九派新聞）

據《九派新聞》報道，今年7月底，張欣玉突然感到下腹隱痛、胃脹，最初她以為是闌尾炎，於是赴醫院檢查，結果顯示「部分胃壁增厚，性質待定，建議進一步檢查」。其後又輾轉兩間醫院，確診為胃癌末期，顯示「低分化腺癌，伴印戒细胞癌」，分型为「弥漫型」。

今年8月下旬，張欣玉開始進行化療，為了配合化療，她還將自己的頭髮剪成短髮。她介紹，前三次化療，「最長的一次住了一周」。若化療沒發現其他問題，打完化療和免針，住兩天就能回家，否則要住得更久。第三次化療的狀況比前兩次好。

來自山東泰安的張欣玉，在山東讀大學，原本將進入大四。生病後，她向學校提交了休學一年的申請，她說，剛開始確診的時候，自己難以置信，但接受治療後好很多。「現在沒什麼特別難過的事情，積極樂觀面對就行。」不過，與生病之前相比，明顯的變化是，「沒法上學了，和同齡人的交流變少了。」

她說自己沒有胃癌家族史。（九派新聞）

據她回憶，自己沒有胃癌家族史，「做了基因檢測，結果顯示不是遺傳導致的。」她平時飲食習慣良好，除了偶爾不吃早飯，但此前沒有進行過全面體檢。

公開資料顯示，「印戒細胞癌」是一種特殊低分化粘液腺癌，常見於胃腸道、乳腺等部位，多發於年輕人。此病早期，患者可能無症狀，病灶表面糜爛，易誤診漏診，大多數患者發現時已經是末期。因惡性程度極高，侵襲能力強，其被稱為「胃癌之王」。