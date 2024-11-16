岳陽縣一村委會稱「未繳醫保不給蓋章」　鎮政府：低級錯誤已撤回

周四（14日），一則來自湖南岳陽縣毛田鎮芭蕉村委會的通知在網絡上引發熱議。通知指出，未繳納醫療保險的村民將無法在村部辦理蓋章及其他相關手續，甚至可能面臨被退黨的後果。周五（15日），毛田鎮政府工作人員回應指，已經派人前往核實此事，但對於通知的真偽尚不明朗。同日晚上，鎮政府通報撤回通知，處理相關責任人。



根據網傳的通知，為了落實上級黨委和政府的要求，芭蕉村的村支兩委決定，未繳納醫保的村民將不被辦理任何手續，並且年終的困難照顧也不予考慮。

該通知的落款為芭蕉村村民委員會，並加蓋了紅章，拍攝時間為11月14日下午2時32分。該通知隨後在網上引發質疑。周五，芭蕉村的一名幹部多次表示「村裏沒有這回事」。

對於為何通知上有村章，該幹部含糊其辭，最終聲稱「沒有這回事」，並掛斷了內媒電話。而當地兩名表示未曾聽說此事。一位村民提到，醫保的繳納是自願的，而另一位則表示，醫保是由村支書上門收取的。

網傳通知。（極目新聞）

另一方面，毛田鎮政府接線人員表示已安排相關幹部核實情況，目前對通知的真偽仍不清楚。岳陽縣相關部門的工作人員表示，情況已經轉交給責任單位處理，並會在處理結束後給出結果。

值得注意的是，岳陽縣醫保局在10月8日發佈的通知中提到，將2025年度城鄉居民基本醫療保險的繳費工作納入年度績效考核，並將聯合相關部門進行督查。對於在這項工作中表現不佳的單位，將會約談主要負責人，並對問題嚴重者追責。

周五晚，毛田鎮政府發布情況通報指，經查，芭蕉村村幹部劉某因對醫保收繳政策理解出現偏差，工作方法簡單，在微信群發出存在多處低級錯誤的通知。事情發生後，鎮聯村幹部立即趕赴該村召開專題會議，迅速撤回相關通知；鎮黨委政府組織召開全鎮醫保工作會議，對醫保參保繳費政策再學習，對相關工作紀律再強調，舉一反三，堅決杜絕類似事情發生。同時，我鎮對涉事村幹部及相關責任人依法依規處理。