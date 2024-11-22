內地刮刮樂走紅待業男上癮　負債9萬中獎6千　網民：大刮兜不住

據《新周刊》報道，近年來刮刮樂在內地走紅，有人將其作為日常的娛樂方式，也有人因此上癮後欠下債務。網民則評論稱：「和賭一把沒什麼區別」。



2023年7月22日，江蘇省南京，中國福利彩票即開型刮刮樂自助彩票售賣機。（視覺中國）

據介紹，刮刮樂是一種即開型彩票，2024年第一季度，這種即開型彩票銷售額達到了389.75億元（人民幣），同比增長81.4%。去年就有報道指一名28歲女子因沉迷刮彩票，從3個月便欠下25萬元債務。

2024年10月26日，遼寧省瀋陽市，中國福利彩票刮刮樂。（視覺中國）

《新周刊》11月21日報道，今年年初離職的一名男子在家待業，因為隨手買的一張20元刮刮樂中獎了5000元，之後又中了1000元，他從此欲罷不能「一天不去刮就心癢癢」。男子稱刮刮樂本質和賭博相似，但投入的金額小。半年後他才驚覺，自己已經欠下了9萬多的債務。

2024年10月26日，遼寧省瀋陽市，中國福利彩票刮刮樂。（視覺中國）

男子目前在當網約車司機，已經還掉了大半負債。他表示，即使要多給利息，也不願讓家人知道：「我沒辦法告訴我爸媽，你們的兒子做過這麼荒唐的事。」

有網民留言稱「小刮怡情，大刮兜不住啊」「和賭一把沒什麼區別」「哎，到處都是坑，把錢袋捂住要緊」，也有網民現身說法，表示曾經很瘋狂，但「刮了這麼多年，最高就中了100元」。