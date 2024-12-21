酒店房突被陌生男打開　情侶嘆私隱被看光　清潔工竟成｢罪魁禍首｣

近日，貴州貴陽一酒店發生一起驚悚事件，劉先生和女友在入住期間，竟遭陌生男子用房卡打開房門，闖入他們的私人空間。最終，酒店同意賠償劉先生500元（人民幣．下同）。



劉先生回憶，事件發生在他們續住的第二天晚上，約在8時30分時，一名陌生男子突然用房卡打開了他們的房間門。

當男子進來後，看到房間內有他們，隨即感到驚訝，嘴裡不斷自言自語，最後在房內待了約十秒鐘才離開。劉先生表示，女友當時受到驚嚇，立刻躲進被窩。

劉先生回憶，女友當時受到驚嚇，立刻躲進被窩。（貴州廣播電視台）

陌生男子突然用房卡打開了他們的房間門。（貴州廣播電視台）

事後，劉先生立即向酒店反映。酒店方面起初表示不可能出現此情況，並聲稱只有劉先生持有的房卡可以打開該房間。經過調查，酒店發現陌生男子所持房卡竟能打開兩間房門。

原來，這名陌生男子誤以為房卡是自己的，實際上是酒店工作人員在清掃時不小心遺留的萬能卡。

陌生男子所持房卡能打開兩間房門，其實際上是酒店工作人員在清掃時不小心遺留的萬能卡。（貴州廣播電視台）

事主不滿私隱被看光。（貴州廣播電視台）

劉先生對此表示不滿，認為酒店應承擔主要責任。他要求酒店免除當日房費，並賠償精神損失費1000元，但酒店僅提出減半房費的解決方案，最終轉賬68.8元，遭到劉先生拒絕。

12月17日，內媒與劉先生一同來到酒店，酒店負責人黃先生對事件表示歉意，承認是工作人員的疏忽所致，並表示會對相關人員進行批評。黃先生提到，酒店願意承擔兩天的房費，但劉先生依然不同意。

經過記者的協調，最終雙方達成一致，酒店同意賠償劉先生500元，以彌補此次事件帶來的困擾。該事件再次引發了對酒店客人私隱和安全問題的關注。