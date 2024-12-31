廣東江門陳皮售價高達12.8萬元/斤　店家證實存放46年僅剩4斤貨

隨著新會柑的收獲季節來臨，陳皮市場再次引起關注。近日，廣東江門的一家陳皮門市中，一瓶標有「陳化年份：1978年」、「東甲原枝」的陳皮，售價竟高達12.8萬元/斤，令遊客驚訝不已。



這一消息在社交媒體上引發熱議，許多網友紛紛發表看法。有網友感慨：「新會柑的果肉不好吃，但皮卻這麼貴，真是不可思議。」還有網友猜測：「這麼高的價格，估計是用來收藏的吧？」更有網友質疑：「這個價格是商家自己定的，還是市場上真的有這麼高的需求？」

針對此事，內媒於周一（30日）致電涉事門市進行採訪。門市工作人員確認了該陳皮的標價，並解釋道：「這款1978年的陳皮存放已有46年，屬於收藏級產品。市場規律是『物以稀為貴』，這種老陳皮的收藏價值遠高於實際使用價值。」工作人員補充道，店內僅剩4斤這款收藏級陳皮，價格雖高，但銷量不多，購買者多為收藏或展覽，通常只會買一二兩。

這款1978年的陳皮存放已有46年，屬於收藏級產品。（上游新聞）

廣東省非物質文化遺產工作站（新會陳皮工作站）的鐘女士則表示，陳皮不僅是一種中藥材，還承載著嶺南文化與歷史。一般日常食用的陳皮，5至10年的就足夠了，主要用於煲湯。她指出，隨著年份的增加，老陳皮的藥用和文化價值會逐漸提升，幾十年的陳皮已成為文化符號，收藏價值遠超實用價值。鐘女士還強調，新會陳皮因其獨特的工藝和歷史文化，已成為廣東的一張文化名片。

據了解，新會柑是廣東江門市新會的特產，而新會柑皮則是新會陳皮的原料。新會陳皮被列為廣東十大南藥之一，並於2016年成為首批廣東省嶺南中藥材立法保護品種。2021年6月，中藥炮製技藝（新會陳皮炮製技藝）也入選了國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。