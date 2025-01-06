深圳灣突現大片棕囊藻 專家指腐爛會產生毒素 不宜接觸水體
撰文：許祺安
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據《第一現場》報道，深圳灣水域突現褐色不明物，專家解釋，該褐色物為棕囊藻，若大量繁殖形成赤潮，可能對水體造成破壞，若人類食用海域內的海產品，還可能對生命健康造成危害。
據《第一現場》報道，有深圳市民表示，深圳灣公園附近海域突然出現褐色不明物。環保專家表示，該不明物是一種名為棕囊藻的藻類，也是引發赤潮的元兇之一。
專家介紹，深圳灣海域因處於珠江口，面源污染難以根治。在冬季，由於入水量下降，深圳灣磷氮含量上升，遇到合適的氣溫，藻類就會大量繁殖，甚至出現赤潮的情況。
據深圳市市政工程諮詢中心顧問表示，目前已消除了海水臭味，但深圳灣的水質劣於四類水，不宜接觸。當藻類爆發以後， 過度生長會消耗掉一些氧氣，所以海水裏的一些生物多少會有一些影響。
據介紹，赤潮根據藻類還可分為有毒赤潮和無毒赤潮兩種。而棕囊藻在赤潮期間大量繁殖並死亡後，藻體和藻細胞會腐爛並產生溶血毒素。這些毒素可以對水體環境造成破壞，並導致魚類等海洋生物大量死亡。如果人食用海域內的海產品，還可能對人類生命健康造成危害。
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