上海阿姨百萬Cartier珠寶和玉石失蹤　一查發現被女兒以60元賣出

近日，上海市民宋女士（化名）心急如焚地來到普陀區萬裡派出所，稱自己家中收藏的保守估計總價百萬的多件珠寶、玉石不見了，以為是家裡遭竊。



經進一步調查得知，這些珠寶竟被宋女士的女兒小李（化名）拿到家附近的花鳥市場，以60元（人民幣，下同）的價格出售給了一商戶。



宋女士的女兒偷走他的玉石後轉賣給商家。（影片截圖）

宋小姐受訪時稱，女兒拿走很多貴重的首飾。（影片截圖）

宋小姐受訪時稱，女兒拿走很多貴重的首飾，「有的甚至是十多年前的了，像卡地亞（Cartier）的那些，還有些珍藏款，她就拿了個袋子給我全裝了，說賣到那個旁邊那個花鳥市場。我都不知道她為什麼要去賣。這些東西都有鑑定證書的，具體現在到底值多少錢，我估計可能還會更多。」

上海警方接報後，聯絡花鳥市場負責人，共同尋找涉事門市。警方帶著母女倆來到花鳥市場，卻撲了個空。警方成功聯繫上買主陳某，告知其相關情況，並將他約至派出所進行協商解決此事。

經查，陳某在明知小李所出售的珠寶玉石系真品且沒有相關購買憑證的情況下，還是選擇隱瞞實質、低價收購，明顯存在私心。對此，民警對陳某進行了嚴肅的批判教育。

「我一共收了九件珠寶，全部在這裡了，我自願退還。」買主陳某將財物悉數退還，小李也將錢全額退回。最終，全部珠寶、玉石交還到了宋女士手中。

宋阿姨的玉石和珠寶被女兒偷走。（網絡圖片）

女兒只因想打唇釘

經詢問得知，小李正處於青春期，只因想要換點零用錢去打唇釘，就背著母親將珠寶偷偷拿出家。為此，警方對小李和宋女士進行了耐心勸導，教育引導母女倆平時要多加溝通，少點責怪、多點關愛，細心呵護來之不易親情。