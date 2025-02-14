昏迷前救全車乘客　司機成植物人卻不屬工傷？　旅遊巴公司願補償

2023年，旅遊巴司機臧師傅在開車途中突發腦出血，暈倒前幾秒，他用盡全力減速停車，車上52名乘客全部安全，但臧師傅送院搶救後，至今仍處於植物人狀態。家屬申請工傷認定時，被告知其因病昏迷，不屬於工傷認定的範圍。家屬先後將某區人社局及旅遊巴公司提起訴訟。

上海浦東法院消息，經調解，旅遊巴公司同意基於人道主義原則，給予臧師傅家屬數十萬元（人民幣，下同）的補償。



《澎湃新聞》報道，2023年8月26日清晨6時，一輛載有52名旅客的旅遊巴從上海市浦東新區宣橋鎮駛出，在開往江蘇鹽城途中，司機臧師傅突發疾病。

上海浦東法院介紹，臧師傅突感身體不適後視線開始模糊，他用盡全力變換車道、踩剎車、拉上手剎，將旅遊巴安全停靠在應急車道，隨後陷入昏迷。隨車導遊張芳憶述，從臧師傅突發疾病到旅遊巴停穩，用時只有30幾秒。

臧師傅將旅遊巴安全停靠在應急車道後昏迷不醒。（澎湃新聞）

送往醫院搶救後，臧師傅被診斷為腦幹出血，家屬後來向某區人社局申請工傷認定。區人社局認為，臧師傅危急時刻顯擔當，讓人肅然起敬，但其因病昏迷，不屬於工傷認定的範圍，因此未獲得支持。家屬遂起訴至上海浦東法院。

上海浦東法院行政及執行裁判庭受理該案後，多次組織研判。在調解過程中，合議庭主審法官張渺堂向家屬釋法明理，解釋工傷認定的法律規定，同時考慮臧師傅是工作期間病發，且在危急時刻保護全車乘客的安全，法官充分肯定臧師傅的社會責任感和擔當，應予以褒揚。

臧師傅留醫ICU。（澎湃新聞）

法院認為，臧師傅如今仍處於植物人狀態，治療花費和後續護理費用負擔較重，從情理上來說，不能忽視其行為的社會意義，臧師傅應得到關聯方的補償或救助。

家屬還在上海寶山法院提起民事賠償訴訟，合議庭便聯合上海寶山法院展開調解工作，多次與臧師傅就職的旅遊大巴公司溝通協商。最終，旅遊大巴公司同意基於人道主義原則，給予臧師傅家屬數十萬元的補償，以減輕其經濟壓力。家屬現已撤回行政訴訟及民事賠償訴訟。