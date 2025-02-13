內地男演員李明德涉酒後砸車遭刑拘　曾出演《親愛的，熱愛的》

內地男星李明德近日風波不斷，與劇組爆發糾紛、開砲同劇男主角引起高度關注。2月13日，北京朝陽警方發文稱，28歲李姓男子因砸車遭警方刑事拘留。內媒報道指，該名李姓男子即是李明德。



李明德（微博@李明德）

李明德（微博@李明德）

北京朝陽警方今日（13日）發文，稱接「朝陽群眾」報警，一男子在八里莊附近某路旁踢踹車輛，警方依法進行了調查。

據介紹，疑犯李某某（男，28歲），因公共停車位里前車停車不規範，影響同行人停車，他藉「酒勁」踢車門、摳車標、踹掉反光鏡……升級成砸車毀財違法犯罪行為。當前，李某某對自己涉嫌犯罪事實供認不諱，目前該人已被朝陽分局刑事拘留。同時針對被砸車主楊某占道停車的違法行為，朝陽交通支隊已依法予以行政處罰。

被砸車主楊某。（微博）

李明德（微博@李明德）

內媒披露，李某某即演員李明德，其此前曾發文怒斥同劇組男一號耍大牌，引發網民關注。

內媒《澎湃新聞》評論文章中指，「之前在爆料中，李明德言辭之間將自己塑造成勤勤懇懇的『打工人』，看不慣行業的不良風氣，宣稱自己在劇組遭受『打壓』。可到頭來，這位自稱充滿『正義感』的年輕演員，變成了砸車毀財的犯罪嫌疑人，頗有諷刺意味。」

李明德微博。

公開資料顯示，李明德，演員，1996年12月出生於山東省青島市，代表作有《玉骨遙》《如此可愛的我們》《親愛的，熱愛的》等。