天津酒店被爆拒絕接待殯葬業者　反問對方有無花圈

1月7日，有民眾曝料稱，天津陸家嘴萬怡酒店因對方為殯葬企業，拒絕對方在酒店辦理公司聚餐。 今（9）日，當事酒店所屬公司的公關經理閆女士回應稱，正在調查。

郭先生出示匯款憑證。（翻攝網絡）

據悉，1月7日，天津市西城寢園骨灰存放處負責人郭先生向內媒記者反映，單位原計劃於1月10日在天津陸家嘴萬怡酒店舉辦年終聚餐。

對此，天津陸家嘴萬怡酒店也在1月5日向郭先生聯繫，並稱可以承包該單位的年終聚餐，隨後郭先生也支付了定金，等待簽合同。「我一直催他們合同一直沒消息。」直到7日下午4點，酒店方告知郭先生，無法承辦該活動。

郭先生懷疑，年終聚餐遭拒與他告知該酒店，自己單位為殯葬行業有關。他回憶，該酒店經理曾致電詢問其公司行業，郭先生回覆殯葬業後，該經理還進一步詢問他們有沒有花圈等用品。「我們是開代理商會，不是開追悼會。」郭先生憤怒的說道。

據其提供的與酒店工作人員對話錄音顯示，當郭先生表示為何拒絕承辦其單位年終聚會，對方稱因為「下不了單，場地定不了」。

接著，郭先生出具了酒店電匯憑證，證明其向這家酒店支付了17302元（人民幣，下同）的定金。郭先生說，該酒店雖然說明定金將原路返還，但並未道歉或賠償。畢竟，公司已將邀請函發給了50多名代理商，取消年終聚會將給公司帶來不良影響。

直到截稿時間，天津陸家嘴酒店管理有限公司公關經理閆女士只回復了，「此事仍在調查中」。

（新京報）