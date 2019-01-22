考入前30名卻被校方拒轉較佳宿舍　河南高三男生感被騙終跳樓輕生

河南濮陽一名高三男學生去年夏天與學校老師提出更換環境較佳的宿舍，校方當時承諾，只要他考到年級前30名就答允。 男生上次考試成功考到年級24名，校方卻沒有遵守承諾讓他轉入更好的宿舍。他心有不甘，最終在校內跳樓自殺身亡。

王東自殺現場。（微博）

1月15日下午，河南省濮陽市油田第二高級中學高三學生王東（化名）突然在學校5樓跳下，送院救治後身亡。王東的姐姐表示，王東選擇跳樓是因為換宿舍的問題，而老師沒有答應他的要求。「去年暑假時他說過，學校說只要考到年級前30名，就可以申請調到環境更好的寢室。這次他考了班級第2，年級24名。」

王東的親屬事後一起查看教室的監控影片。片段中，王東姐姐看到，他在下午第一節課上課之前，老師去其座位找他，「大概說兩分鐘，也不知道說了什麼。後來他就一直哭，情緒也很不穩定。老師一節課也沒有管他。」她又說，下課之後王東就去找生活指導處的一個副主任，進去之後大概5分鐘就出來了，然後就一路跑回5樓的班級，選擇跳樓輕生。

王東的姐姐表示，王東一直是成績比較好的學生，和宿舍同學關係也很好，但宿舍的人不是特別愛學習，他一直有想換宿舍的意願。學校方面，則表示要由上級部門濮陽市公安局交代事件，一名工作人員說：「學校說法要以人家定性為主，我們說了不算。學校態度我也沒法跟你說。」據了解，王東親屬已經與學校達成協議，但協議內容並未公開。

網民熱議：

作為老師，沒有兌現承諾，老師不對！另外，這孩子也太脆弱了吧，這點事就能打擊到去跳樓，以後出到社會還有更多、更大的挫折，那這得死多少回？ 如果僅僅是因為換不了宿舍就跳樓，真出了社會，就算是九命貓妖也活不了多久！ 答應了不能做到，失信於人怎樣為人師表？ 如人飲水冷暖自知，學生經歷了什麼，只有他自己知道。

（現代快報）