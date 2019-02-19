河南女子「自辦」社保局「發工資」　招搖撞騙上百萬

最近，有幾位來自河南新鄉的老人報警，說自己的社保卡突然被人給停了，警方調查後發現，這件事情的背後，居然藏著一個巨大騙局：一名黃姓女子謊稱可以幫當地村民辦理社保卡，騙取了十多名老人逾百萬人民幣。

河南女犯罪嫌疑人，透過「社保」名義，詐騙上百萬。（資料圖片）

河南當地警方表示，2018年11月，有受害人到警局詢問，他問一下給父母辦的社保，長時間沒有領到工資了，審核以後發現，所有提供的東西都是假的。

原來，早在去年年初，河南有名黃姓女子謊稱自己和新鄉市社保局有關係，可以幫當地村民辦理社保卡。

據了解，黃女說，「只要交48000塊錢（人民幣，下同），她就能幫村民將社保掛到某個單位名下，然後村民每個月能領1800到2000左右的工資。」

為了讓騙術更加逼真，黃女不僅偽造了當地社保局的合約、公章，還虛構了一家名為中國鐵路第十四局新鄉分局的單位。

而這所謂的工資，其實也就是黃女將村民給她的錢，小額的再轉給他們而已。換句話說，黃女就像是自己辦了個「社保局」，還裝模有樣的給村民發工資。但等到所有錢入不敷出，黃女自然沒有錢再給村民發工資，這場騙局也就露了餡。

目前，警方查清了涉及的被騙的人員有10多人，而涉及的金額大概在百萬以上。

此外，警方還發現，黃女不僅在新鄉自設「社保局」騙人，還在其他城市鄭州假借買賣房產的名義騙了不少錢。現在，黃女已被檢察機關批准逮捕，正進一步調查有無其他犯罪行為。

（河南廣播電視台）