浙江漢駕越野車飛奔過河陷深坑　自己脫困妻女被沖走

2月19日下午，浙江台州臨海有一名越野車愛好者梁先生帶著妻子和女兒出門。他想試試自己車子的性能，試圖駕車飛奔過一處溪灘，不想越野車沉入溪底。雖然他自己跑了出來，妻女卻被湍急的溪水沖走，至今下落不明。

梁先生站在車頂。（網絡圖片）

據悉，梁先生今年38歲，事發當天下午，他帶著34歲的老婆和6歲的女兒出來玩，開的是一輛他頗為喜愛的福特品牌改裝越野車，順帶到溪灘邊試試車況。

梁先生的朋友說：「聽說梁先生在那邊試車的過程中，發生過一次車胎陷在溪灘裡出不來的險情，後來是車隊裡的隊友開車過去，幫忙拖出來的。只是沒想到等人走了以後，梁先生載著家人繼續冒險，結果發生了意外，實在讓人痛心。」

附近知情村民表示，梁先生應該是將越野車開往溪灘中央，但這看似很淺的溪灘，中間位置卻有很深的深溝，車子開到中間直接滑進深處。

救援人員目前還沒有找到失踪母女。（網絡圖片）

據稱，梁先生跑出來後，試圖將車裡的妻女拉出，但因為水流非常湍急，妻女瞬間被沖走了。梁先生奮力爬上車頂，才倖免於難。

救援人員趕到後，把梁先生救出，當時他全身發抖，半晌說不出話，最後帶著哭腔跟救援人員說：「我老婆女兒都還在溪裡呢，被沖走了！」

事發當晚，當地民警、專業救援隊、以及其他社會力量聯合起來，開始在雨中沿事發地點五公里內的河流沿線進行搜救工作。20日中午，救援人員已經將被困車輛順利撈出。

目前，失蹤的母女還沒有找到，搜救工作仍在進行。

（錢江晚報）