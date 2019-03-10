【有片】中國速滑選手疑被韓國對手擠跌　賽後哽咽：未判罰不合理

2019年短道速度滑冰世界錦標賽男子500米A組決賽周六（9日）於保加利亞舉行，中國選手武大靖最終獲得亞軍，然而比賽期間卻狀況百出，部分選手頻繁違規令賽局反復4次才宣告落幕。 比賽前2局，韓國和匈牙利選手先後起跑犯規，匈牙利選手被判出局；第3局中國選手武大靖疑似被韓國選手黃大憲擠跌，兩人雙雙摔出賽道；其後黃大憲在第4局獲得冠軍。武大靖在賽後哽咽表示，他對於摔倒感到意外，認為違規者未被判罰並不合理，更質問「能不能讓短道速滑的賽場乾淨一些？」

中國隊選手武大靖（右）在周六（9日）的短道速滑男子500米決賽中。（網上圖片）

進入這次短道速滑男子500米A組決賽的4名選手分別是中國選手武大靖、任子威，韓國選手黃大憲以及匈牙利選手劉少林。比賽一開始黃大憲便起跑過早，重新開局後劉少林又因起跑過早被判出局，第3局終於正常開始，但途中一次轉彎時，欲趕超武大靖的黃大憲疑似失去重心，將武大靖擠跌，兩人雙雙摔出賽道，撞向防護牆，比賽再度回到原點。

第4局開始後，黃大憲搶佔了有利位置，武大靖多次試圖超越未果，黃大憲率先衝過終點。最終黃大憲獲得冠軍，武大靖遺憾摘銀，任子威獲得銅牌。

對於比賽結果，武大靖賽後接受採訪時數度哽咽，認為自己摔倒是個意外，因為他已將路線控制好，但韓國選手在未有足夠把握的情況下試圖趕超，屬於危險行為。至於違規者未被判罰，他認為從專業運動員角度來看並不合理，質問「能不能讓短道速滑的賽場干淨一些？」

（綜合報道）