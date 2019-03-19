廣西醫生高鐵救人被要求簽字畫押　網民：好人難做

綜合內媒報道，一名陳姓女醫生近日在廣西乘坐高鐵期間幫一名突然病發的乘客檢查身體。惟陳醫生救治結束後，列車乘務員要求她出示醫師證，而她因為未隨身攜帶該證件在被要求寫一份情況說明並簽字畫押。 事件曝光後在網絡引起熱議，乘務員的舉動惹來不少批評。涉事的中國鐵路南寧局其後發布聲明致歉。

疑似是陳醫生微信朋友圈，談到自己在救治病人後被要求出示醫生資格證。（網上圖片）

醫生救人後要「畫字簽押」

據報道，事發在17日中午柳州至南寧東的動車上，任職廣西科技大學第一附屬醫院的陳醫生忽然聽到車內廣播緊急呼叫，三號車廂內有一位乘客不舒服，急需醫生乘客幫忙救治。她隨即趕往該車廂為突發疾病的乘客檢查身體，考慮其可能胃腸功能紊亂、腸炎，她用列車上備用藥箱的藿香正氣丸就地取材給患者口服後，患者腹痛其後得以緩解。

不料陳醫生救治結束後卻被乘務員要求出示醫師證，她因未隨身攜帶醫生證再被要求出示身份證和車票，並進行拍照存案，同時還得再寫一份情況說明並簽字畫押。且整個救治過程中，乘務員站在一旁全程錄像。

當時醫生任職柳州廣西科技大學第一附屬醫院耳鼻喉科，她事後表示理解列車工作員的處置流程。（網上圖片）

當事醫生表示理解 網民意見不一

雖然當事醫生其後回應稱，當時列車員的態度很好，只是按照流程在處置，事後這名列車員還特地短信和電話聯繫她說明情況並表示歉意。

但對於乘務員此舉，有網民擔心乘務員此舉「涼了醫生們的心」，也有人稱「好人難做，社會的悲哀」，質疑「今後列車上再有呼救，還有醫生敢站出來嗎？」但也有自稱醫生的網民則表示理解，認為需要就出示，沒有攜帶就說明原因，「既然敢做就敢於承擔責任。」還有人認為，列車員此舉正確，萬一有糾紛，既可以為醫生作證，也可以為列車「撇清責任」。

有乘客突發疾病時，列車工作人員經常會通過廣播尋找同班列車的醫生幫忙救治。（資料圖片/視覺中國）

官方致歉：處置方式欠妥

中國鐵路南寧局集團19日則發出致歉說明，稱對此事「高度關注」，並表示「對突發狀況考慮不周、處置方式欠妥」，向當事人及廣大醫務工作者致歉。又指為了列車工作人員徵詢陳醫生是否有醫師資格證等證件，並非規定的程式，留存聯繫方式和現場救治情況主要是便於後續醫院更好的救治。

至於醫生在院外救人是否屬於非法行醫。有分析指，有醫師資格的醫生「對病人實施現場急救」，不僅不屬於非法行醫，醫生也不用擔責。而根據內地《民法總則》第184條規定，「因自願實施緊急救助行為造成受助人損害的，救助人不承擔民事責任。」

（綜合報道）