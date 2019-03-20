「非中國製」印瓶身兼作官網名　南非礦泉水商被批低級行銷博出位

近日有內地網民在微博爆料，南非SPAR連鎖超市售賣一款瓶身設計「非常奪人眼球」的礦泉水，取名為「這水不是中國製」（It's not made in China），又指這款礦泉水的官方網址是www.itsnotmadeinchina.co.za，懷疑其根本就是要昭告天下標明他們與中國絕無任何關係，認為應該要「嚴重抵制」。

一款在南非超市售賣的礦泉水瓶身印有It's not made in China「這水不是中國製」。（網上圖片）

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事件曝光後引起許多內地網民不滿：

「果然不提中國這破水賣不出去。」 「想靠著博眼球出位的行銷也是很low了。」 「宣傳自己就宣傳自己，拉踩別人算什麼回事。」 「在千千萬萬的創意中選擇了能讓人感到反感的一種。」

另有報道稱，有人在微信群組上呼籲抵制這款產品，又留言給生產該款水的公司進行抗議。

涉事企業：推廣當地藝術家 不是反華

惟該公司早已在官網上對其創作意圖作出解釋，指是因為每個人使用的幾乎所有東西上都印著「中國製造」，為了做一些不那麼一樣的東西，所以將產品叫做「不是中國製」。據其介紹，「本土設計」是主打特色，數十款此類水瓶雖都命名為「這水不是中國製」，但瓶身上的插畫卻是與南非多位本土插畫師合作設計的，風格各異。

另據美國MSN新聞網報道，該公司合夥人Tracy Ruggier去年接受媒體採訪時曾明確表示，他們設計這款礦泉水並非「反華」，而是選擇以更低的花費來推廣南非產品和當地藝術家。

（環球網/微博）