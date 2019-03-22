中國版「洞穴營救少年」失敗　百人搜救6天無果家屬放棄

湖北恩施市一名15歲少年林某（化名）上周六（16日）與6名同學相約到當地深山的魚泉洞進行探險，未料下水後沉沒失蹤。警方組織百人搜救隊伍入洞營救。惟救援人員經六天的搜尋都未能尋獲該少年蹤跡，生不見人，死不見屍。家屬最終忍痛同意放棄救援。

潛水員攜帶專業裝備下潭深潛搜救。（網上圖片）

據南方都市報報道，事發地點魚泉洞背後約400米處有一個水潭，林某提議下水潭玩，並第一個下水，隨後同學陳某、黃某也下水，其餘四人待在岸邊。林某其後不慎滑入深水處，岸上同學立即扔出衣服將陳某、黃某兩位同學拉上岸，林某則沉入水潭。同學隨後報警並通知家長。

當地政府接報後立即派出人員前往救援。藍天救援隊總指揮皮建軍表示，救援隊通過水泵抽水、打撈、潛水等方式搜救失蹤少年，一直無果。到本周三（20日），救援隊曾再次派出兩名潛水員攜帶專業裝備下潭深潛，其中一名潛水員攜帶安全繩，下潛3次，最深一次深度達9.2米，發現水下有近90度垂直斷崖，遭遇地下暗河急流衝擊，無法繼續深潛，只好停止搜救。

事發的魚泉洞是原始的喀斯特溶洞，地形複雜，洞內水潭深不見底，藏有不少暗河和支洞。（網上圖片）

皮建軍稱，他們曾對該地區的地下地理情況做過初步研究，這一帶為未開發的原始喀斯特溶洞，地形複雜，藏有不少暗河和小支洞，如果繼續深潛，可能會對救援人員自身也造成危險。救援隊只能確認「少年生存機率已為零，屍體也不一定能找到」，皮建軍對事件表示痛心和無奈，稱救援隊已經盡了100%努力。

最終經救援隊日夜搜救6天後，家屬因擔憂救援人員安危，同意放棄救援，對現場救援人員表示感謝。目前救援人員已陸續撤離。

（南方都市報）