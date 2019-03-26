遼寧4歲童河邊踩單車落水逃過一劫　母親和外婆施救雙雙溺斃

遼寧葫蘆島一名4歲男童在河岸邊騎單車玩耍時不慎落入水中，其母親和外婆見狀後紛紛跳下河施救。最終男童被路人救出，但母親和外婆卻雙雙溺斃，令人扼腕。

消防隊員趕到現場後，將男童的母親和外婆相繼打撈上岸。（網上圖片）

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葫蘆島興城市消防中隊指出，上周日（24日）上午10時左右，一名4歲男童在該市南河海河大橋西側岸邊騎單車玩耍時，不慎落入河中。消防隊接到指令後立即趕赴現場救援，發現男童已被好心市民救上岸，幾名民眾正安撫他的情緒。

現場民眾告訴消防隊，還有2名成人在水中。消防隊員這時發現有1人漂浮在水面上，臉部朝下，較遠處還有一個漂浮的黑影。見此情景，消防隊員立即拿出安全繩和鋁梯，依次將男童的母親和姥姥拖上岸。然而經急救人員診斷，2名成人均已沒有呼吸。

路人紛出手相救

參與救援的宋明今年29歲，是一名地產經紀，同時身為興城市手拉手愛心協會的義工。事發當時，他剛剛陪同客戶看完房，途徑南河海河大橋西側時，看到消防車在河邊停下，並有消防人員攜帶救援設備跑到河邊。

宋明立即奔向岸邊，看到救出男童的是一名年約40歲男子，個子不高、圓臉、寸頭，男子後來為男童披上一件衣服，抱着他到附近的房屋內休息。「這時我也協助消防人員幫助打撈溺水者。」宋明說，他其後全程幫助救援。

興城市公安局周一（25日）透露，原來在事發時，男童的母親和外婆為救他而紛紛跳入水中，雖然男童被好心人士救出，但2名成人卻不幸溺斃。男童後來被送醫搶救，目前生命體徵平穩，仍在進行治療。

（遼瀋晚報、微博）