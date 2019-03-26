【正當防衞？】被「校霸」強迫持刀決鬥　15歲初中生殺人判囚8年

貴州黔南州甕安縣第四中學在2014年發生一宗命案，時年僅15歲的初中生陳泗翰，持刀刺死一名同校學生。陳泗翰被以故意傷害罪判處有期徒刑8年，目前正在貴州省未成年犯管教所服刑。 惟陳泗翰家屬認為，陳泗翰當時是被作為「校霸」的死者強迫以刀具決鬥，為防止被傷害才會殺死對方，應屬正當防衞。

據陳泗翰供述，事發在2014年4月30日，當天上午他與死者李東在學校食堂排隊買早餐時發生爭執。李東連續踩了陳泗翰多腳，陳泗翰將其推開，二人隨即發生毆鬥。被旁人勸停後，李東向陳泗翰明言「放學後等着。」

陳泗翰。（紅星新聞）

案發現場。（紅星新聞）

當天早上第二堂課下課後，李東及其同夥來到陳泗翰所在班級教室前的走廊，將陳泗翰帶到同層廁所附近樓梯處圍毆，後又將其拉到5樓樓梯處再次圍毆。中午放學時，李東再向陳泗翰表示要在下午「單殺」，即一人用一把刀決鬥。

該案的一審刑事判決書顯示，經審理查明，「在毆打過程中，陳泗翰將卡子刀拿出來殺在李東的胸部，李東就用隨身攜帶的卡子刀殺在陳泗翰的左背部，接着陳泗翰又用卡子刀殺在李東的胸部後就跑了」。李東事後被送院搶救，但最終證實不治，法醫鑑定其死因為銳器致心臟主動脈破裂急性大失血。至於陳泗翰則為銳性損傷，屬重傷二級。

一審刑事判決書顯示，經審理查明，「在毆打過程中，陳泗翰將卡子刀拿出來殺在李東的胸部，李東就用隨身攜帶的卡子刀殺在陳泗翰的左背部，接着陳泗翰又用卡子刀殺在李東的胸部後就跑了」。（紅星新聞）

陳泗翰的代表律師認為，陳泗翰當時被李東威脅，生命處於危險邊緣，不但三次打架均是李東無端挑起及處於被動，且在「決鬥」時刺傷李東是防禦動作及本能反應。惟法院認定陳泗翰主觀上有追求傷害對方的動機和故意，客觀上則用刀具刺向對方胸部，並有導致對方死亡的嚴重後果，符合故意傷害罪的法定構成要件。2014年10月28日，陳泗翰被法院一審判處有期徒刑8年，其不服提出上訴，但被黔南州中院駁回。

甕安縣法院相關工作人員日前接受內地傳媒訪問時表示，該案的結果是「雙方都是比較接受」，「被害人家屬畢竟失去了一個兒子，需要考慮到對被害人家屬情緒的安撫」。該工作人員又坦言，當時的司法環境對於「正當防衞」的意識不明顯，實務中很難判定。但雖然判決書中沒有描述陳泗翰具有「正當防衞」性質，「我們最終考慮到案件的實際情況，做了一個從輕的處罰。」

陳泗翰被以故意傷害罪判處有期徒刑8年，目前正在貴州省未成年犯管教所服刑。（紅星新聞）

陳泗翰同學向法院提交聯署信請求輕判。（紅星新聞）

案發後校方仍為陳泗翰頒發畢業證書。（紅星新聞）

家屬至今仍在為陳泗翰申訴，認為陳泗翰是在持續遭受校園欺凌的過程中，為防止被對方傷害才殺死對方，屬「正當防衞」。家屬去年底向貴州高院遞交申訴狀請求重審，但遭駁回。及至今年3月，家屬再向最高人民法院申訴，並已獲接收相關材料。

（紅星新聞）