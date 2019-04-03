【唔好亂郁】江蘇男肛門瘙癢擦白酒緩解　釀劇烈疼痛出血急求醫

江蘇常州一名男子肛門瘙癢持續1年多，一直未到醫院接受正規治療。由於病情愈發嚴重，他最近突發奇想，用擦白酒的方法試圖緩解症狀，卻釀成劇烈疼痛大量出血，急忙趕赴醫院。

江蘇男肛門瘙癢擦白酒緩解，釀劇烈疼痛出血急求醫。（示意圖／視覺中國）

這名張姓男子最近瘙癢症狀加重，尤其到了晚上更是難忍，他猜測醫生亦只會提供外用藥物治療，斷定是肛門「髒了」引起的，只要能消毒便可，於是便將隨手可得的白酒擦在肛門上，肛門的瘙癢感頃刻間煙消雲散。

第一次擦酒精「奏效」後，張男開始對自己的「療方」充滿自信，便又擦了2次，然而肛門卻開始反復劇烈疼痛，還伴有排便時大量出血。

疼痛難忍的張男立即趕往醫院，醫生檢查後告訴他，酒精的刺激令他的肛管和直腸粘膜受損糜爛，伴有淺表感染，用力排便時腹腔壓力作用導致黏膜下小血管叢破損出血。經過精心治療，張男受損的肛門創面得以修復，肛門瘙癢也有緩解，病情明顯好轉。

醫生：肛門處用藥需慎重

為張男治療的徐姓醫生介紹指，肛門瘙癢是一種神經功能障礙性皮膚病，主要病灶在肛門周圍，有時可以蔓延至會陰和陰囊部位。這種疾病是眾多致病因素綜合影響的結果，包括飲食不節制、大量飲酒、過敏、肛門周圍皮膚不清潔或受到化學物質刺激、胃腸道功能紊亂、內分泌紊亂、肛門直腸疾病、陰道炎等。

「肛門直腸的黏膜很嬌嫩，我們需要像保護口腔黏膜一樣保護肛門黏膜。」醫生說，肛門處的用藥需要慎重，切不可使用酒精等刺激性物品，亦不可用手抓撓瘙癢部位，更不可以用熱水燙肛周皮膚。各種不合理的刺激都會導致局部皮膚破潰、糜爛、出血，甚至皮膚增生呈苔蘚化，刺激越大，傷害越重。醫生建議，出現此種情況應保持肛周清潔，必要時就醫治療。

（現代快報）