自稱國務院參事、將軍騙財騙色　「上官鳳笠」被判刑5年

一名軍人因為違反紀律被開除後，自稱是上官鳳笠將軍、國務院參事，到處招搖撞騙，去年8月被判刑5年。 近日公布的判決書披露，上官鳳笠被控四宗罪，包括向女友借錢不還、利用「幸福大中華」斂財、利用虛假身份收取紅包及騙取女子發生關係。

「上官鳳笠將軍」身穿「軍服」，在「幸福大中華」計劃的中州指揮部留影。(網上圖片)

上官鳳笠原名李洪生，曾經是西藏服役軍人，但由於違反紀律於1997年被開除黨籍及撤銷軍銜。之後把自己的姓名改成「上官鳳笠」，並從2009年開始冒充軍官從事社會活動。2013年4月後更逐漸頭頂「上官鳳笠將軍」、「國務院參事」、「中央文明委成員」、「十九大政策理論指導小組成員」、「中央軍民融合發展委員會委員」等10多個頭銜，生活在其虛構的身份和編織的謊言中，他又在社會上鼓吹、推行他所謂的「幸福大中華計劃」。

上官鳳笠利用電腦合成的將軍照片，一直被用於作為微信頭像。(網上圖片)

花188元造合成將軍照片

判決書披露，上官鳳笠在內蒙古購買了假軍裝、軍銜，冒充軍官以獲得生活便利。2013年又在北京借用文職少將軍裝拍攝了一張軍裝照，並花費188元人民幣將姓名牌用電腦合成到少將軍裝照片上，該照片一直用於其手機微信頭像。期間他到處招搖撞騙，以親屬生病、生意周轉甚至是路費資助等理由向多名女子借錢。亦試過利用虛假的銜頭出席深圳一間公司的商業活動，收取了紅包4000元人民幣。同時，上官鳳笠亦經常幻想他倡議的「幸福大中華」計劃，聲稱設立了「東北局」、「華南局」等機構，又號稱有幾萬志願者參加，實質全是他幻想的情節。

上官鳳笠幻想出來的「幸福大中華」計劃的架構。(網上圖片)

否認詐騙 自稱扮將軍只想獲尊重

上官鳳笠當時否認控罪，聲稱自己沒有欠債騙財，亦指自己的文章曾經獲得中央某領導人欣賞，所以其後便為自己加了國務院參事這個頭銜來發表文章，他又相信自己可在三年內取得國務院參事頭銜。不過他同時承認從小想當一名將軍，但軍旅生涯結束後感到生有不甘，於是虛構將軍的身份希望獲得別人尊重。

（澎湃新聞）