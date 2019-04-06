5分鐘可治骨頭壞死？太赫茲能量鞋被指是騙局　劉曉慶陷代言風波

日前，內媒曝光一款宣稱具有神奇功效、能治骨頭壞死的太赫茲能量鞋，各路專家指責該商品為騙局。品牌形象代言人、知名演員劉曉慶也立即透過微博作出回應，否認代言過「這種神奇的東西」。

代言女星劉曉慶簽約儀式的照片。（截取網絡）

據內媒報道，一名太赫茲鞋銷售商的工作人員，曾在微信發佈短片聲稱：「一位骨頭壞死的患者穿上5分鐘即可正常行走。」網上更有聲稱是太赫茲鞋買家的網民，表示臀部胯骨痛折磨了他2年多，但自從穿上太赫茲能量鞋那天起，就可以正常的、大步的行走，穿到第30天左右的時候，痛楚全消，還精神奕奕，隨後就連20多年來的腹瀉問題也解決了，就連小便也變得特別痛快，再也沒有之前小便滴漏、尿不完的感覺，不用擔心弄濕內褲。

對此，有專家表示，目前沒有發現該產品對於人體有任何作用，所謂能量鞋可能是打着「太赫茲」旗號的騙局。

不過，太赫茲鞋最吸引人關注的地方，應是找來知名演員劉曉慶代言。有內媒向劉曉慶經紀人求證，對方說不便回應，正在了解情況。隨後，劉曉慶轉發該報道並配文：「我簽約指明的是『時尚健康鞋』，鞋子非常不錯，我本人一直在穿。從來沒有代言過也沒有看見過也沒有聽說過具有什麼神奇功效的東東。」還搭配了3個憤怒的表情。

接著，劉曉慶經理人易剛實名認證微博昨晚亦發佈一則蓋有「泉州市宇翔健康科技有限公司」的聲明稱，劉曉慶僅代言的，是該公司的「時尚健康鞋」系列產品，網絡上流傳劉曉慶女士代言「金泰利太赫茲能量鞋」情況不實，正在調查。

然而，內媒隨即翻查發現，即使是這款「時尚健康鞋」，也宣稱帶有「太赫茲能量波發生器」。同時，還可查閱到劉曉慶去（2018）年3月曾與該品牌簽約做代言，網上有當日簽約儀式的大量照片為證。一旦證實該產品涉及虛假宣傳，63歲的劉曉慶可能又再惹上官司。

（澎湃新聞）