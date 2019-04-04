【現實版不灰鞋？】太赫茲能量鞋聲稱能醫百病　專家：對人無作用

近日，一款名為「太赫茲能量鞋」的產品引起了消費者質疑。該產品由演員劉曉慶代言，聲稱運用先進的太赫茲技術，部份宣傳廣告指穿了這款鞋可以打通人體微循環、激活細胞等功效，可治療偏癱、腦梗等多種疾病。 但有研究太赫茲技術的專家指，目前的研究僅停留在探索階段，所以的太赫茲能量鞋很可能是騙局。

金泰利太赫茲能量鞋找來內地演員劉曉慶代言。(網上圖片)

在各大電商平台和銷售公司的官網，有不少的鞋子品牌都有出售以「太赫茲」為名的養生鞋，價格從一二百元（人民幣，下同）到幾千元不等。其中一款「金泰利太赫茲能量鞋」，更找來內地演員劉曉慶代言，在宣傳品中聲稱有太赫茲、遠紅外線、負離子等功能，可以抗菌、防臭和吸震。

其他牌子的能量鞋聲稱的效用誇張，例如河南易馨泰健康管理有限公司出售的能量鞋，黑龍江的張女士聽說該款鞋可以對偏癱走路不好的人有益，還可降高血壓，於是就買了一對給母親；張女士的親戚王暢更是代理商，在一個微信組內的宣傳資料指，這款鞋的鞋墊採用納米技術、布料為含負離子的遠紅外納米布，而且鞋內裝有一塊太赫茲芯片，聲稱「可將自然界能量轉換為太赫茲波，用於打通人體微循環、激活細胞」。

其中一款的能量鞋售價1388元人民幣，還稱「誰都可以接受」。(網上圖片)

但在易馨泰宣傳中只有「抗菌」、「防臭」等字眼，關於太赫茲、納米、芯片等技術隻字未提。該公司亦曾發公告，指出售的能量鞋「只是普通的鞋子，甚麼作用甚麼效果都沒有，就是穿着舒服」，還聲稱禁止（代言人）違法違規宣傳，不過內地傳媒就踢爆，曾經有易馨泰的員工在微信發布的短片，聲稱「一位骨頭壞死的患者穿上（能量鞋）5分鐘即可正常行走」。

深圳市太赫茲科技創新研究院一位專家表示，國內對於太赫茲技術的研究僅停留在探索階段，尚未應用在大規模產業，又指太赫茲波對人體無任何作用，所謂的能量鞋很可能是打着太赫茲旗號的騙局。