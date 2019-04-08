【精神障礙】浙江婦與前夫「發生矛盾」　滾油潑13歲子致其毀容

有道是「虎毒不食兒」，浙江一名單親媽媽，心腸可能比老虎更歹毒。去年年中某夜，這名女子與前夫發生矛盾，心情不佳下竟遷怒13歲的兒子，用滾油潑向其面部，使他全身嚴重燒傷，面部更留下大塊疤痕。

浙江一名單親媽媽心情不佳下竟遷怒13歲的兒子，用滾油潑向其面部，使他全身嚴重燒傷，面部更留下大塊疤痕。（視覺中國）

浙江13歲男童小亮（化名）與父母同住在父親公司的宿舍。雖然同居，但小亮父母早在幾年前已經離婚。2018年6月21日，小亮父母發生矛盾，小亮母親的心情很不好，就到廚房燒熱食用油，趁兒子熟睡之際，將油潑到他臉上。

小亮痛得大叫和哭喊。在樓上睡覺的父親見狀，立即叫救護車送兒子去醫院。由於小亮的面部、耳朵、手、脖子以及上半身都被潑滾油，當地醫院初步診斷後認為燙傷太嚴重，又緊急將他送往杭州的醫院治療。治療中，小亮爸爸還一度收到病危通知書，所幸最終生命無恙。後經司法鑑定，小亮構成重傷二級，面部毀容，留下大塊的疤痕。

母被判監3年6個月 監護人資格獲撤銷

被母親嚴重燙傷的小亮，雖然經治療已在慢慢恢復，但卻不明白母親為什麼會對自己下手。附近鄰居則說，她平時對小亮很好，但有時候會突然奇言怪語的。後經司法鑑定，小亮媽媽患有精神障礙，涉案時為限定刑事責任能力。3月4日，法院以「故意傷害罪」，對小亮母親判處3年6個月有期徒刑。

另一方面，小亮的父親因擔心前妻再次傷害兒子，遂於今年1月18日，向法院提出撤銷前妻監護人資格的申請。時至3月12日，上虞區法院判決撤銷小亮母親的監護人資格，指定小亮父親為監護人。