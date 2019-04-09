蘇州人妻與懷孕小三簽協議：墮胎後可繼續不倫戀兼有20萬補償

為了保全家庭，蘇州一名女士試圖用一紙協議換取保障，讓懷孕的小三墮胎後繼續與丈夫交往，還會給小三20萬元（人民幣，下同）。 但最終事與願違，小三還是生下了孩子。近日，該女士將小三告上法庭，要求返還20萬元。

蘇州一名女士試圖用一紙協議換取保障，讓小三墮胎後繼續與丈夫交往。（示意圖/資料圖片）

內媒《現代快報》的報道指，秦女士（化名）和李先生（化名）在2001年結婚，並育有一子。2012年開始，李先生成立了一家物業管理公司，事業逐步有了起色，家庭條件也逐漸變好。可到了2015年9月的一天，秦女士突然接到劉豔（化名）的電話，稱其是李先生公司的員工，早在2014年就和李先生交往，現在已經懷孕了。劉艷要求秦女士與李先生離婚，並以鬧事威脅。

秦女士為了保全家庭，決定作出讓步。隨後，秦女士與劉艷簽訂了一份《約束協議》，約定劉艷到醫院做墮胎手術。因為劉艷做出犧牲，秦女士不得再無故阻攔或者干涉劉艷與李先生之間的關係，必須做到「寬廣接受，無任何理由和藉口干涉」。

協議又規定，秦女士不得干涉劉艷在物業管理公司的工作，劉艷與秦女士共同做到上班期間不能「無理取鬧，無事生非」。

根據協議，秦女士給了劉艷20萬元。然而事與願違，2016年6月劉艷還是生下一子，秦女士此後多次向她索要20萬元，但劉艷拒不退還。秦女士遂以雙方的協議違反公序良俗為由起訴至法院，請求確認協議無效。

案情指小三與人夫同居

法院審理後認為，在秦女士和李先生婚姻關係存續期間，劉艷與李先生同居，其行為構成對秦女士合法婚姻關係的侵犯，應承擔相應責任。後雙方簽訂《約束協議》，劉艷既不遵守其約定，也繼續與李先生同居並生下一子，其行為既違反了《婚姻法》第三條「禁止有配偶者與他人同居」，又與《民法總則》第八條「民事主體從事活動，不得違反法律，不得違背公序良俗」規定相悖。

法院判決簽訂的《約束協議》為無效，劉艷需返還秦女士20萬元及相應利息。

（《現代快報》）