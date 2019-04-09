江蘇女跳河輕生漂流3公里毫髮無傷　警方：或因身材胖漂浮水面

江蘇泰州一名于姓漁民本月7日晚間捕魚時意外發現，自己的漁網上有一團黑影，用手電筒仔細一看，竟然是一名漂浮在水面的女子。他回家喊來兒子，合力收網將女子打撈到船上，發現女子還有呼吸。 警員接報後趕到現場，了解到這名女子是揚州人，當天與家人吵架後從橋上跳河輕生，但不會游泳的她並未沉入水中，而是由揚州一路漂到泰州的通揚河，全程逾3公里。警方表示，女子除了感到有些凍外並無大礙，研判她是因為身材較胖，才一路漂浮在水面上。

女子漂流至于姓漁民的漁網中間，才被發現並救上岸。（現代快報）

事發當日晚10點左右，老于在河邊捕魚時，漁網好像被水草纏住一樣，拉不上來，老于找來手電筒仔細一看，發現漁網上有一團黑影。他於是又回去找來強光燈，這才看見一名女子漂浮在水上，雙手緊緊地抓着漁網。

這突如其來的一幕令老于受到驚嚇，大叫着轉身就跑，然而他很快又冷靜下來，想到女子可能還活着，有搶救機會。他叫來兒子和鄰居，划着小木舟駛向女子，並收網將女子拉上船，發現女子還有呼吸，立即通報當地警方。

警員到達現場時，該女子已被眾人換上乾淨的衣服，老于見她沒有生命危險，將她安置在自家的床上，為她蓋上厚厚的被子。警員見女子的神態憔悴、皮膚有些腫脹，推測她已在水中泡了一段時間。經警員了解，該女子姓楊，今年53歲，是揚州江都區人，因與家中老人發生矛盾，一時衝動跳河輕生。

警方稱，女子被打撈上岸後只覺得有些凍，身體並無大礙。（現代快報）

事發當晚氣溫低水流急

得知楊姓女子不會游泳竟在水中漂流3公里，在場群眾無不嘖嘖稱奇。老于則感嘆道，當晚氣溫很低，水流湍急，楊女能存活下來真是奇蹟。

警員表示，事件「有一種不真實的感覺」，楊女從橋上跳下又在水中這麼長時間，即使是會游泳者都很難堅持，「她除了有些冷，身體並無大礙，可能跟她有些胖有關係，一直漂浮在水面上。」

警員批評了楊女的衝動行為，並與楊女家人取得了聯繫，楊女的兒子聞訊趕到將母親接回，並對老于一家人及周圍熱心的鄰居表示感謝。在家人的勸說和安慰下，楊女表示以後與家人發生矛盾時會多溝通交流，不會再做傻事了。

（現代快報）