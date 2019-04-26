江蘇大媽遭「網戀男友」搶劫受重傷　疑犯竟是新抱和兒子

據《江蘇新聞》周四（25日）報道，今年2月，江蘇蘇州一名五旬婦人吉某準備與網上相戀半年的「男朋友」見面，卻在會面地點遭到神秘蒙面人襲擊，對方從後面勒住了她的脖子，用銳器猛刺其頭部，刀刀刺向要害，並將手機搶走。 吉某大聲呼喊掙扎才保住了性命，並報警求助。惟警方調查後卻發現，策劃並實施這起案件的，竟是吉某的兒子和兒媳。

吉某遇到搶劫後報警求助。（江蘇新聞）

劫匪刀刀刺中要害

報道稱，吉某在兒子成家後，獨自到蘇州工作。半年前，吉某在網上結識了一名50多歲的「大叔」，對方自稱喪偶單身。吉某在聊天時，覺得對方頗為知心，便有了交往的想法，於是約定了地點準備見面。

事發在2月27日晚上10時左右，吉某邁進小巷時，昏暗的角落裡突然跳出一個人影。吉某在毫無防備，被對方從後面勒住了脖子，對方使用銳器猛刺其頭部，並將手機搶走。在強烈的求生慾望下，吉某忍著劇痛，拼盡全力掙脫開束縛，邊跑邊大聲呼救。對方見勢不妙，立即消失在了茫茫夜色中。

根據吉某事後憶述，由於光線昏暗事發突然，自己並未看清對方體貌特徵，只知道來人用圍巾蒙面。民警在調查後發現，和吉某相約的男網友十分可疑。因為在吉某被襲擊後，他就再也沒了音訊，更沒有出現。民警還發現，吉某受傷的都是要害部位，其中一刀緊挨著太陽穴。如果只是單純搶劫，並沒有必要下此狠手。種種跡象表明，劫匪與受害人之間似乎有著深仇大恨。

疑犯沈某被民警抓獲後，交代作案事實。（江蘇新聞）

因婆媳矛盾心生怨恨 為報復籌劃半年

而在觀看案發地附近的閉路電視片段後，民警發現了一名疑犯，但並非吉某所說的男性，而是一名年輕女子，該女子在超市裡購買了一把剪刀。經吉某辨認後，發現女疑犯竟然正是其20歲的兒媳沈某。

沈某被民警抓獲後，很快就交代了作案事實，並供出其丈夫何某，也就是吉某的親生兒子，居然也參與了這次案件。據其供述，二人謀劃作案長達半年之久，先偽裝成一名中年單身男子，主動添加了吉某微信進行交往，然後約她出來見面，伺機殺害吉某。

至於作案動機，沈某表示是婆媳關係矛盾。沈某稱，吉某對她的態度十分惡劣，甚至虐待親孫子，餵不好的食物和給孩子抽煙。吉某在沈某坐月時，還將一碗滾燙的開水澆在了其後背上。這一舉動讓夫婦二人十分生氣，於是與母親爭吵起來，沒想到吉某當晚就找人上門，將兒子兒媳痛打了一頓。沈某與何某的報復心由此而生，決心置吉某於死地。

據報道，目前沈某涉嫌故意殺人已被批捕；而何某因參與策劃，被依法取保候審，案件仍在處理中。

（綜合報道）