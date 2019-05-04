【買短乘長】惡意逃票致列車超載　內媒籲仿傚高鐵香港段高額罰款

內地一連四天的五一假期吸引大批民眾出門外遊，其中鐵路運輸系統在巨大客流壓力下，由於允許「買短乘長」，導致不少守規矩買車票的乘客，最終因為列車超載致無法上車，延誤行程。

所謂「買短乘長」，是指車票在正常銷售時沒有超額，但實際上許多乘客濫用機制，只購買短途車票或無票乘車，然後再在車上補票，甚至在抵達與車票相符的火車站後仍不落車，刻意坐過站逃票至真正目的地。

山東淄博火車站日前有超過100名乘客被「買短乘長」所累致無法上車。（微博）

其中在山東淄博火車站，周二（4月30日）晚上的一班列車有多達300名短途乘客拒絕落車，導致嚴重超載，最終使超過100名正常購買車票的乘客未能上車。

對此，中國鐵路總公司在周六（4日）致歉，承認相關路線既有長途車票發售，同時亦有為應付短途需求而提供的分區段短途車票，承諾今後會更好地做好運輸工作，引導乘客按車票乘車，並加強宣傳不要「買短乘長」。

內媒建議可仿傚廣深港高鐵香港段的做法

有內媒批評「買短乘長」雖是鐵路部門的人性化舉措，但未有解決被濫用後所衍生的問題，反而為其他守規矩的乘客帶來困擾。內媒建議可借鑑去年下半年通車的廣深港高鐵香港段的做法，以高額罰款來處理「買短乘長」甚至逃票的乘客。

廣深港高鐵香港段對於「買短乘長」的處理方法是高額罰款。（視覺中國）

具體而言，廣深港高鐵香港段禁止補票或出發後改簽，但凡未有購買車票的乘客抵達香港西九龍站後，除加收應補票價50%的費用，更需繳交1500元（港元．下同）至3000元的附加費；即使是聲稱不小心「坐過龍」，亦必須在抵達後10分鐘內提出，否則亦會按無票處理。此外，如要改簽車票，在內地出發的乘客必須在開車前半小時改簽，在香港出發更須提前一小時。換言之，遲到的乘客幾乎肯定要重新購買車票。

（綜合報道）