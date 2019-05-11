【有片】闖教室捅死10歲小學生　江西躁父：女兒每日遭他打罵

江西上饒一名小學女生的父親王某建，周六（10日）早上持生果刀闖入教堂，刺傷10歲男生劉某宸，後者經搶救無效死亡。 該校家長和老師指出，劉某宸與王某建的女兒是同學，王某建曾在班級群組公開投訴女兒每日遭劉某宸打罵，並多次要求與劉某宸家長溝通未果。 上饒警方當日發布通報指，王某建的行為確與其女兒與劉某宸的糾紛有關，王某建已被警方控制。警方今天（11日）再發通報指，王某建已坦承殺人犯行，並被依法刑拘；事發學校朱姓校長已被停職檢查。

江西10歲男生被同學父親闖教室捅死。（網上圖片）

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涉事的上饒市第五小學一名學生家長向內媒記者展示了事發班級家長群組的聊天記錄，一名為「何某璇父親」的家長發言稱「劉某宸，打何某璇開心嗎？從開學到現在幾乎每日打罵……作為家長，何某璇媽媽和你溝通好幾次，我也勸說過你，但你還是不聽……」

該校一名教師亦證實，事發原因確係劉某宸與何某璇發生糾紛，但班主任已經着手解決此事。該教師還說，事發時何某璇父親直接衝入教室，打斷了正在上課的老師和同學，繼而把刀揮向劉某宸，整個班上的同學都在大叫。該教師說，自己在走廊看見醫生趕到後在對劉某宸進行急救，無奈劉某宸最終不治。

警方：殺人者被刑拘 校長遭停職

上饒市公安信州分局當日發布通報稱，經初步查明，疑犯王某建（信州區人，男，41歲）為該校學生家長，因其女與受害學生劉某宸發生糾紛，持刀將劉某宸刺傷，後劉某宸經緊急送往醫院搶救無效死亡；疑犯王某建已被警方控制。

警方今天（11日）再發通報指，王某建已坦承殺人犯行，並被依法刑拘；事發學校朱姓校長已被停職檢查。目前，案件偵辦、責任調查和善後工作正在進一步開展中。

據悉，劉某宸的父母均為醫生，其中母親是婦產科醫生。劉某宸母親的同事表示，平時很少聽到有關孩子的教育問題，但印象中劉某宸母親性格開朗；另據劉某宸父親的同事稱，事發前一天已聽聞劉某宸與同桌打架的事，其父亦已嚴肅教育他。

（綜合報道）