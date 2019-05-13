「海外直郵」代購名牌鞋竟從上海寄貨　法院：價貨相符就不算欺詐

「海淘」近年在內地頗為流行，意思是透過海外網站或尋找代購，購買外國貨品。對於消費者而言，選擇聲稱是「海外直郵」的代購，即使價格較高，但從國外直接寄到國內，往往令人比較放心。 但一名湖南網民，早前從一間聲稱是「海外直郵」的淘寶代購店買入一對價值6850元（人民幣，下同）的名牌鞋，豈料寄貨地竟然是上海。他認為涉事代購店存心欺詐，向法院提告後，法院卻認為「海外直郵」只是宣傳形式，「價貨相符」就不構成欺詐，判事主的申訴主張不成立。

淘寶不少代購店以「直郵」作賣點。（網上圖片）

2018年5月2日，事主李某在淘寶網店「MuMu奢侈品全球購」內購買一雙「代購Balenciaga巴黎世家Triple-S做舊老爹鞋新配色情侶款運動跑鞋」的鞋子，金額為6850元，收貨地址為株洲市醴陵市。當時，該淘寶店主劉某聲稱「鞋子是意大利代購和海外直郵」，並承諾發貨地為海外國家及地區。

同月17日，李某收到這對雙鞋，卻發現鞋子並非意大利代購和海外直郵的，而是從上海用順豐快遞寄貨到醴陵。於是，他在26日向劉某的淘寶店鋪發出退貨申請，理由是「做工瑕疵，鞋子溢膠，鞋身有膠水印，要求退貨」，但劉某拒絕，認為該商品沒問題。

因為無法退貨，李某將劉某訴至醴陵法院，要求劉某退還購鞋費用，並且支付三倍賠償金。

一審駁回訴訟請求 上訴維持原判

一審法院審理認為，李某購買運動鞋後，認為有質量問題、瑕疵和欺詐行為，但他沒有依據《消費者權益保護法》的規定向有關行政部門投訴和舉報，更沒有經相關行政部門認定為不合格產品。經法庭查看該商品，亦沒有李某反映存在膠水味、膠水印、膠水溢出的現象，而且李某在收到鞋後，超過七日才向劉某要求退貨，超出法例的7日無理由退貨規定，故判決駁回李某的全部訴訟請求。

一審宣判後，李某向株洲中院提出上訴，認為劉某從上海寄貨，遺反「海外直郵」的宣傳，已構成欺詐。但株洲中院二審認為，劉某的「海外直郵」等宣傳，其本意並不是強調海外直郵，只是商品品質的一種宣傳形式，是為宣傳其商品的質量合格，從正規渠道購買，價貨相符。因此，劉某的行成不構成欺詐，法院決定駁回李某的上訴，維持原判。