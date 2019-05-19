四川兩惡犬當街咬傷5人被警打死　受傷女生：每晚都夢見被狗追咬

四川宜賓日前有兩隻惡狗當街追咬路人，咬傷5人後被警方打死。據了解，至少有兩名傷者是初中學生。其中一名女生表示，她事後每晚發夢都夢見被狗追咬。

兩隻惡狗突然在宜賓某中學附近出沒。（紅星新聞）

事發於5月14日下午1時20分左右，在四川宜賓敘州區柏溪鎮，兩隻惡狗突然在某初中附近出沒，將五名路人咬傷，就讀於該校2年級的小民（化名）也是其中之一。他當時食完午飯，正準備返回學校上課，不料剛走在家門口不遠處便被咬傷。

小民事後自述，先有一條狗跑過來咬傷他一條腿，後面又跑了一條狗出來，咬他另外一條腿。小民受傷後高聲呼救，其母親立即從家裡出來查看情況，報警求助並帶小民去防疫站打疫苗。防疫站當時還有4名傷者等候注射疫苗，全都被那兩隻狗咬傷。

疑為附近居民所養 警介入調查

同一天被咬傷的初一女生羅雨涵回憶道，自己和一個朋友吃完飯走在路上，聽到有狗叫，之後突然看到巷子跑出兩條大狼狗，並同時向她撲過來，「我朋友跑得快， （狗）就撲倒我。腿被咬了，手也摔傷了。」她表示，雖然事情已過去幾天，但是每天晚上做夢，都有兩隻惡狗追著咬她，令她特別害怕。

據了解，警方當日來到現場後將兩犬擊斃。傷人惡犬是馬里努阿犬（Malinois），也就是俗稱的「馬犬」，疑為事發地附近居民所養，警方已介入調查。

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