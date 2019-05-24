為籌錢出國深造　江蘇女學霸製冰毒被刑拘

浙江天台警方近日偵破一宗涉及廣東深圳、江蘇泰州及陝西西安的製售冰毒案，4名疑犯已被刑事拘留。 出人意料的是，其中楊姓的女疑犯還是一個「學霸」，正攻讀研究生，本打算今年7月到外國讀書，故聽從他人建議參與製造冰毒「籌錢」。

事緣4月初時警方接獲線報，本地有一名男子在網上購買大麻。警方將該名男子抓獲，查扣4.32克大麻，並在進一步偵查後，確認賣家是在深圳的王某。

警方繳獲的製造冰毒原料及工具。（都市快報）

警方趕赴深圳將王某抓獲，再搜出8包大麻，並在現場發現硫酸、乙酸乙酯、甲醇納、氫氧化鈉等簡易製毒化學品，以及真空泵、攪拌器、量杯、燒瓶等製毒設備和器具。

王某表示，在販賣大麻時遇到有不少關於冰毒的查詢，更稱願意出高價，故決定製造冰毒販賣。及至今年3月，王某在網上看到有人出售製造冰毒影片教材，就先後與江蘇泰州的楊某和陝西西安的任某聯絡，以8900元（人民幣．下同）及1.5萬元向兩人購買相關影片、原材料及設備，開始着手製造冰毒。警方其後按線索在泰州及西安抓獲楊、任二人。

警方表示，王某、楊某及任某分別各有一個製毒工場，但截至案發時，3個製毒工場都仍在試製階段，尚未能成功製造出冰毒。（都市快報）

其中楊某在落網後坦言，製造冰毒的目的是要籌錢出國讀書，由被稱為「Z」的男子周某出資，對方承諾成功製造出冰毒後，會給予一大筆報酬。經追查，警方最後成功將周某抓獲歸案。警方表示，王某、楊某及任某分別各有一個製毒工場，但截至案發時，3個製毒工場都仍在試製階段，尚未能成功製造出冰毒。

（都市快報）