東莞家庭月入1.6萬被評困難戶惹議　當事人撤回救助申請

近日內地網絡流傳的一份文件指，東莞市長安鎮一戶四口家庭月均收入1.6萬元（人民幣．下同），月人均收入4千元，被評為困難戶家庭，引發民眾對當地扶貧工作的質疑。不過當地政府就指李女身患肝癌，向社區提出的是醫療救助申請。 內媒《澎湃新聞》周一（3日）晚間報道，東莞市長安鎮政府透露，上述困難戶家庭相關資料被「洩露」後，當事人李姓女子目前已撤回相關醫療救助申請。

網絡流傳的一份文件顯示，東莞市長安鎮一戶居民家庭月均收入1.6萬元（人民幣，下同）、每月人均收入4千元，被評為困難戶家庭。（澎湃新聞）

據此前報道，長安鎮社會事務局一名工作人員回應事件稱，李女患有肝癌，在治療期間已花費近100萬元醫療費用，後續每月仍需醫療費用約7萬元。李女及其家屬向社區提出的是醫療救助申請，開證明是為申請補助，因證明表述不嚴謹，目前尚未遞交到上級部門。

東莞長安鎮政府相關工作人員3日下午透露，李女一家不符合東莞市困難戶家庭的相關標準。李女的相關資料近日在網上被「洩露」後，她很不開心。目前李女已向當地社區部門撤回其救助申請，當地政府部門正在商討如何向其提供幫扶。

該工作人員指出，2019年東莞市困難戶家庭評定標準包括家庭人均月收入不超過980元，但李女一家的人均月收入為4000元。當地社區相關部門此前為李女申請的是重大疾病醫療相關救助。「有具體的幫扶政策，但是目前我們還沒有完全掌握。」

他又指，相關社區民政辦工作人員4月走訪群眾時了解到李女的病情，獲悉其家庭經濟收入不足以支付醫療開支。為幫助李女度過難關，相關社區根據該居民家庭實際情況，計劃向有關部門申請重大疾病相關醫療救助。然而相關社區工作人員未能對李女提供的所有材料進行深入查證求實，便辦理申請手續，「存在極大的工作過失。」在辦理手續過程中，相關工作人員未能完整說明李女家庭的困難情況，相關證明文件的措辭不夠規範嚴謹，表達不夠客觀全面，造成了外界對社區工作的誤解。

（澎湃新聞）