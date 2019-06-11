小鮮肉蔡徐坤微博獲逾億轉發被揭「刷數據」：警方逮捕炒作主犯

內地小鮮肉男歌手蔡徐坤去年8月的一則微博引起極大關注，雖然內容只是一首歌曲的MV，卻短短11天內轉發量超過1億次。 據內地傳媒報道，1億轉發量實際上是由一個名為「星緣」的手機應用程式在背後搞鬼，一眾粉絲以此來為心愛的明星數據造假，亦造就「星緣」能在半年內大賺800多萬元（人民幣．下同）。 開發及營運「星緣」的主犯蔡某某已被北京豐台檢察院批捕，其餘3名疑犯則仍在進一步處理中。

事緣在去年8月2日，蔡徐坤在其微博上發布歌曲「Pulll Up」的MV，11天後轉發量超過1億次，評論及讚好的數量亦有240萬次及106萬次。隨後共青團中央就發文質疑數據造假，認為按照一般微博用戶使用習慣，一則微博的轉發量通常是不會超過讚好的數量，人們更樂於讚好而非轉發。

蔡徐坤在其微博上發布歌曲「Pulll Up」的MV，轉發量超過1億次。（微博）

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共青團中央更發現，轉發的微博用戶顯然並非真人，相當多的名稱都是統一格式「用戶xxxxx」或「漢字配字母」，甚至有的是單一微博用戶重複轉發數以萬次。

據警方表示，「星緣」在去年7月推出，隨後就在一眾粉絲之間廣泛應用。粉絲會在「星緣」上直接登錄微博帳號，充值開通會員後，就可以在自身的微博帳號下綁定數十個乃至數千個「小號」，繼而就能為心愛的明星轉發微博「刷數據」。微博會不斷查封違規「小號」，故粉絲只能不斷充值去綁定新「小號」。粉絲會從後援會等粉絲組織或經紀公司領取相關「任務」，完成後就可以參加抽獎，獲得諸如簽名照片、演唱會燈牌、氣球、螢光棒等禮物，甚至是獲得更加接近心愛明星的機會。

警方鎖定「星援網絡科技有限公司」位於福建泉州豐澤區的一幢辦公樓內，在3月8日採取行動，即場抓獲4人，當時他們仍在運行維護「星緣」。23歲的主犯蔡某某是公司法人，負責軟件開發和程式編寫，其餘3人則分別負責軟件前端、人事財務、輔助打理公司事務。蔡某某等人均是一名女歌星的粉絲，其後透過粉絲群組相識。

北京警方在3月採取執法行動。（新京報）

據蔡某某交代，最初製作「星緣」是為了支持喜歡的明星，為其增加關注度。隨着使用的粉絲愈來愈多，蔡某某就開始利用「星緣」非法牟利，甚至推出「明星熱度排行榜」，讓粉絲看到心愛的明星排名在別人之後，會更加落力付費充值去增加「小號」。

（綜合報道）