惡客為一隻芒果投訴4次　速遞員下跪認錯兼扣2000人工仍不被原諒

山東東營市廣小張村一名村民不滿速遞員送遞一箱芒果時遺失了一個，四次投訴速遞公司，結果速遞員被扣薪2000元人民幣。 該速遞員曾自資購買一箱芒果送還致歉，及後更向村民下跪求饒，但村民仍然不原諒更報警求助。 警察到場後勸速遞員勿失尊嚴，並為宱書面證明﹐令事件曝光，所屬速遞公司發聲明指慰問涉事員工，或會將惡意投訴的客戶列入不受歡迎名單。

民警為速遞員開具書面證明陳述事件經過。（網上圖片）

稻莊鎮廣小張村村民張某某之母親從網上活動獲免費贈送芒果一箱，但圓通女快遞員聶桂英日前將芒果送抵時，芒果箱膠帶開裂，少了一個芒果，引起收張某某不滿，聲稱不再接受圓通快遞服務。聶桂英購買一整箱芒果以郵政快遞的名義賠償，張某某收下芒果，並先後四次投訴聶桂英，令聶桂英被公司扣除2000元工資。聶桂英於6月10日晚騎電動車到張某某家中請求原諒，指自己再被投訴，將被公司開除，最後更下跪請求張某某及其家人諒解。

但張某某仍指聶桂英於該晚到其家中造成不良影響，致電圓通公司要求解釋，又報警指有人鬧事。

民警到達現場了解後，告知聶桂英不必摒棄尊嚴乞求原諒，其中一名民警王海港會為其作書面證明，建議公司勿犠牲員工尊嚴換取惡客諒解，退還聶桂英遭扣除的薪金，並獎勵她維護公司聲譽。聶桂英所屬的圓通公司指，已免除了因投訴而對聶桂英的扣薪，並慰問了她。公司堅決抵制惡意投訴，並保留將惡意投訴者列入不受歡迎名單的權利。

網民有話說：

快遞員自費賠償，這家人收下賠償還繼續投訴，要臉？ 員工為公司擔當，公司也要為員工撐腰。 服務不好投訴是正常渠道｜扣錢又不是張某要求的，規則有毛病去找制訂定規則的人啊，張某花錢買服務，錢花了東西丟了還不讓投訴？ 派出所也越位了吧？客觀陳述過程即可，不應當提出處理意見。

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