內地中介推薦到巴基斯坦娶妻　中使館提醒：小心成為販賣人口犯

內地有非法的婚姻中介推薦國內單身男到巴基斯坦找老婆，但早前有巴基斯坦傳媒報道指，婚介涉及販賣人口、賣淫、販賣器官等違法活動。 中國駐巴基斯坦大使館網站25日發文，提醒來巴基斯坦娶親的國內男子要遠離非法婚介，否則有可能會誤墮法網，成為販賣人口犯。

中國駐巴基斯坦大使館日前發文提醒到當地娶妻的中國公民要謹慎。(網站截圖)

巴基斯坦媒體4月有報道指中國有犯罪集團假借婚姻之名誘騙巴基斯坦女孩，報道還稱，集團誘騙該國女孩到中國有「不可告人的目的」，包括強迫她們賣淫，甚至販賣她們的器官。

中國駐巴基斯坦大使館25日在網站發文，指今年以來，不少中國男青年受國內非法婚介機構介紹來巴基斯坦娶媳婦，卻因不了解國內相關涉外婚姻法律，又不認識巴基斯坦當地法律及傳統習俗，發生「娶不了新娘，卻進了牢房」的悲劇。大使館提醒擬來巴娶親的中國公民，遠離非法婚介，提前了解巴基斯坦當地婚姻法律和宗教習俗。

大使館又指中國法律規定任何婚介均不得從事或變相從事涉外婚姻介紹業務，任何個人不得採取欺騙手段或以盈利為目的從事或變相從事涉外婚姻介紹活動，呼籲來巴基斯坦找絪綠的中國公民要提高警覺。

在內地民眾常用的影片分享平台上，不少網友分享中國小伙子和巴基斯坦姑娘婚禮的影片，部份是在中國的農村地區拍攝的。(網上圖片)

提供禮金或成拐賣人口罪證

文章提到，巴基斯坦女性一般只能與同宗教信仰的男性結婚。呼籲國內青年不要為娶妻而假裝入教，甚至偽造入教文件。因為根據巴基斯坦法律，以結婚登記為目的而偽造文件，最高可判7年徒刑。

大使館又提醒國內青年準確核實女方身份信息，因為巴基斯坦女性法定結婚年齡為18周歲，否則婚姻無效。另外，也不要以為女方或其家庭接受禮金就可作為認可交往的證據，金錢、禮金通常是當地法院判定拐賣人口的重要依據。根據巴基斯坦習俗，新郎一般送給新娘家人不超過5000盧比（約230元人民幣）禮物。

文章又指，巴基斯坦司法程序冗長，若涉嫌販賣人口被巴警方逮捕，即使最終獲判無罪獲釋，也將耗費數月甚至數年時間，且律師費用昂貴，呼籲中國公民來巴娶妻要謹慎。