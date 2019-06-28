人大委員建議法定結婚年齡下調至18歲　內地網民：離婚率會暴增

內地現行婚姻法規定「結婚年齡，男不得早於22周歲，女不得早於20周歲」。 26日，在全國人大常委會會議上，有委員在審議民法典婚姻家庭編草案時，建議適當下調法定結婚年齡至男18歲、女18歲。

委員王超英認為，國際上的結婚年齡普遍比中國規定的22歲和20歲低。他舉例稱，丹麥、美國、波蘭是21歲和18歲，瑞士、越南是20歲和18歲，法國、德國、俄羅斯男女都是18歲。日本、羅馬尼亞、巴基斯坦是18歲、16歲，韓國也是18歲和16歲，但是不滿20歲結婚要經父母同意。

王超英表示，「從人口形勢考慮，是不是應該考慮降低法訂婚齡？當然對此需要認真研究、論證和測算。」

內地現行婚姻法規定，男不得早於22周歲，女不得早於20周歲。（資料圖片/視覺中國）

另一位委員張蘇軍也提出，從2013年到2018年，中國連續5年婚姻登記人數逐年下降，帶來的直接後果是出生人口下降，老齡化上升。他認為，「降低婚齡」不可能直接扭轉婚姻人數下降和老齡化上升的趨勢，但這是一個正調節的方向。

他建議婚姻家庭編將法定結婚年齡調整為男18歲、女18歲，「沒有必要在婚姻年齡上做男女的區別。以前規定男大兩歲是因為女性發育比較快，以及考慮到男性對於家庭的撫養責任等等。隨著條件的變化、發育的提前，這兩歲已經沒有意義了。」

但有分析指出，即使調降法定結婚年齡，恐怕也無法明顯提高婚姻登記人數。顯而易見的事實是，年輕人不願意結婚或生育，並不是因為法定結婚年齡限制過高，因而阻礙未達法訂婚齡者結婚的意願。

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