河南36位村醫稱被剋扣工資集體辭職　官方：拖欠款項已全部發放

河南通許縣硃砂鎮36名村醫近日集體提交辭職信，稱工資發放不到位，上級層層剋扣，生活已陷入困難。 該縣衞健委主任王偉星期二（9日） 指，絕對不存在「剋扣」一説，只是縣財政局資金沒有到位，導致資金撥付不及時，又指所有拖欠的都已發放，「全縣所有的，該發的全發了」。

硃砂鎮36位村醫集體辭職。（網上圖片）

據此前報道，涉事的36名村醫在辭職信中寫道，「工作壓力愈來愈大，上級撥款愈來愈多，到村醫手裏的錢愈來愈少，工資發放不到位，層層剋扣」。

對此，通許縣此前調查後通報稱，2019年上半年國家基本公共衞生服務項目補助、基本藥物補助等資金，縣委、縣政府責成財政、衞健、醫保等部門7月20日前撥付到位。

該縣衞健委主任王偉表示，事情是由於縣財政局資金沒有到位，如今資金到位便發放。「年底前剛性支出比較多，我聽説是，當時（資金）都在社保一個庫裏，導致資金有點緊張。」

針對這一事件，國家衞健委扶貧辦主任、財務司司長何錦國表示，國家層面相關政策確保村醫的待遇，「國家層面要求每人每年60元的基本公共衞生服務經費，40%要補給村醫」。

據悉，國家衞健委工作人員星期二（9日）下午已到達通許縣瞭解情況。國家衞健委發言人宋樹立此前表示，對事件高度重視，已要求河南省衞健委立即調查核實情況，無論問題出在哪個環節都要調查清楚，立即整改。

（綜合報道）