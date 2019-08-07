【七夕】中國氣象局製「擁抱指數地圖」　全國呢到天氣最啱攬到實

今天（7日）是農曆七月初七，傳統上是「七夕」佳節，又被稱為是「中國情人節」。 中國氣象局湊熱鬧特別推出「全國七夕擁抱指數地圖」，簡單而言就是以全國各地的天氣情況來分辨是否適合情人擁抱。 其中在青海、甘肅、西藏，今天天氣微涼、細雨綿綿，最適合「抱團取暖」，「擁抱指數」高達五顆星！

中國氣象局特別推出「全國七夕擁抱指數地圖」。（中國天氣網）

據中國天氣網公布的地圖，安徽、浙江、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、福建、海南的白天可能會有攝氏35度以上高温，並且有最低70%左右的相對濕度，體感温度將達到45度，悶熱感十足，要到夜間温度降至30度或以下，體感温度才會變得舒適。

上述地方的擁抱指數只有兩顆星，奉勸男士們在白天炎熱時要專心工作，入夜後再約心儀對象來一場浪漫約會。只可惜即使晚上濕度仍然很高，擁抱稍顯黏膩，倒不如牽牽小手去告白。

而擁抱指數有三顆星的華北、黃淮、東北、西北中東部、華南部分地區、西南東部等地，則可能會有雨水出現，尤以東北、內蒙古中東部、重慶雨勢較大可能會有中雨，部分地區大到暴雨，大多以雷雨方式出現。一場突如其來的降雨可能會打亂行程，男士們如果不想約會「泡湯」，可以優雅地取出一把二人共撐的大傘，為心儀的那個她遮風擋雨，甚至摟摟腰也是非常甜蜜。

西部地區除新疆外皆天氣微涼，擁抱指數高達五顆星。（視覺中國）

至於「擁抱指數」高達五顆星的西部地區，除了新疆以外，大部分的温度都是25度至30度，青海東部、甘肅中西部、西藏等地伴隨着降雨，天氣有些微涼，尤其是入夜後涼意十足。男士們可準備好一件薄外套作為禮物以供取暖，或者乾脆來個大大的擁抱，捉緊微涼夏夜的天賜「涼」機。

（中國天氣網）