「偷窺織女沐浴」情節再現內地教科書惹議　牛郎遭批「荒唐猥瑣」

在內地，近日又有語文教科書上的神話故事情節受到質疑。2019年統編本小學語文五年級上冊的課文《牛郎織女》中，日前被自媒體指出存在「牛郎偷窺織女洗澡，並偷走衣服借機搭訕」的情節，牛郎因此被指「荒唐猥瑣，調戲女性」，並引發網民熱議。

牛郎翻過右邊的那座山……他聽見有女子的笑聲，順著聲音看，果然有好些個女子在湖裏洗澡。他沿著湖邊走，沒幾步，就看見草地上放著好些衣裳，花花綠綠的，件件都那麼漂亮。裏頭果然有一件粉紅色的紗衣，他就拿起來，轉身走進樹林。 內地語文教材中《牛郎織女》課文節選

在流傳的《牛郎織女》神話故事中，為了獲得織女，在老牛的唆使下，牛郎跑去偷窺織女洗澡，偷走了她的衣裳。然後在織女洗完澡找不到衣服的時候跳出來搭訕，博得織女的好感，繼而結夫婦。（網上圖片）

40餘年內「偷窺」橋段被刪除數次

有微信公眾號文章經梳理後發現，以上關於描述「牛郎偷窺」的情節，最早可能在1957年就已經收錄在內地小學語文課本上，至1968年前後引起部分學生和家長的抗議後被刪除。其後到1978年前後，語文教科書恢復了課文《牛郎織女》中「老牛唆使牛郎、趁織女洗澡時偷走衣裳」的情節。

直到2001年，新審定通過的人教版語文教科書第七冊，再次將該情節刪除，改為牛郎去到樹林，發現包括織女在內的眾仙女在湖邊嬉戲。18年後，「牛郎偷窺」的內容再度重現在2019年5月第1版的統編本小學語文五年級上冊中。

2019年5月第1版的統編本小學語文五年級教科書中，「牛郎織女」課文的內容有「偷窺沐浴」情節。（網上圖片）

這篇文章還介紹，自秦漢而下的歷代牛郎織女故事中，都沒有「牛郎偷窺」的內容，並指相關的香艷情節最早出現在民國初年流行的京劇《天河配》。文章稱，劇中著意渲染織女「赤身露體」向牛郎反復索要衣服，是為了讓票賣得更好，但後來卻被當成「古代神話」，又寫進了語文教科書。

文章其後在網上引起熱議，部分網民在解讀文中情節後，認為牛郎確實是在「猥瑣調戲女性」：「耍流氓、盜竊、誘騙，這居然是個愛情故事」「只怪小時候太單純，牛郎對得起他這個名字」。有人甚至將矛頭指向教材，認為這屬於「誨淫」，是在誤導學生。

牛郎織女傳說插圖。（網上圖片）

人民教育出版社編審陳先雲對此回應稱，這是葉聖陶先生改編的民間故事，又呼籲不要把很多猥瑣的東西轉嫁到美好的愛情故事上。

有業內的語文教學研究專家則認為，《牛郎織女》作為民間神話故事，歌頌了牛郎和織女衝破束縛、追求真愛，有積極的意義，有審美藴含在故事裡。他認為，文學作品給讀者創造了想像的空間，不同的人會有不同的審美和聯想，但就《牛郎織女》作品本身而言，作品本身沒有「牛郎荒唐、調戲婦女」這層意思。

（綜合報道）