湖北15歲少女抑鬱自殺　家屬：遭學長強姦且四處宣揚

湖北鍾祥市的15歲少女小燕（化名）日前在家中服藥自殺身亡。 小燕生前曾經報警稱遭同校高中的同學陳某強姦，惟警方最終只對陳某取保候審，認為小燕與陳某可能有戀愛關係。 至於小燕家屬則稱是陳某在與小燕發生性關係後散佈細節，致小燕不堪社會輿論壓力抑鬱自殺。

小燕（左圖左二）日前在家中服藥自殺身亡。（新京報）

綜合內地傳媒報道，小燕與陳某於2018年12月29日，在一間酒店的房間內發生性關係，當時前者只有14歲，後者則是16歲的同校高二學生。陳某事後學校及同學之間散佈二人發生性關係一事，小燕父母則就帶同小燕去派出所報案，稱小燕被陳某強姦。陳某涉嫌強姦罪一度被警方刑事拘留，但因證據不足不予批捕，獲取保候審。陳某其後轉學至外地，小燕則因精神抑鬱要住院治療，最終不幸在8月10日在家中服藥自殺身亡。

據悉，證據不足的原因，是警方認為小燕與陳某疑似有戀愛關係，但小燕母親在接受內媒訪問時講述整件事的細節，否認小燕與陳某是情侶，更出示小燕的遺書，證明被小燕是被強姦，過程中有反抗。

小燕的遺書。（紅星新聞）

小燕母親表示，陳某是以答謝朋友慶祝生日為由，邀請小燕等多人到酒店聚餐，「我女兒到達酒店後敲門，男孩把身體擋在門後面讓小燕進去，小燕沒多想就進去了，剛進門就一把將女兒扯進去了，進門後女兒才發現他一絲不掛」，「他見我女兒反抗就扇她耳光，掐她脖子，他身高近1.9米，又學過散打，他當時毆打她，並撕扯她的衣服，她根本沒有辦法掙脱」。小燕母親指，小燕在慌亂中抓傷陳某，又咬傷其肩膀。

小燕與母親的合照。（新京報）

小燕母親又提到，陳某事前曾唆使小燕的男性同學在班上留心觀察哪個人身材最好、胸部豐滿，以此來物色對象，事後陳某甚至曾讓另一個男生來找小燕開房，「如果是戀愛關係，我們用正常人思維，哪有第一次發生性關係之後，男孩子再找另外的男孩子來約她出去開房，然後再把這些訊息發得到處都是，這是戀愛嗎？」

小燕母親出示聊天截圖，證明小燕與陳某不是情侶。（紅星新聞）

而陳某在校內散佈與小燕發生性關係一事，小燕母親稱陳某曾威脅小燕不準將發生性關係一事告知家長，且以後要隨傳隨到，否則就會「不客氣」。小燕則有主動找到陳某，要求不要再講發生性關係一事，但陳某拒絕。

小燕母親坦言，小燕自此後精神狀態極差，「小燕無法承受學校裏的流言蜚語，整個人精神恍惚，非常憔悴。由於經常曠課請假，小燕無法正常上學，不得不輟學治療。今年4月，經他人介紹，我帶小燕到荊州市精神病醫院就診。醫院檢查結果為『因性侵後自殺自傷，行為反常3月餘』，初步診斷為創傷後應激障礙。」小燕母親更稱，小燕發病後一天只能睡個多小時，常常自言自語，「自己把身上的皮膚都摳爛了，有一個多月臉上都是血，平時不願意出門，出門後要把自己遮得嚴嚴實實的。」

小燕服藥自殺身亡前，亦曾試過割脈。（紅星新聞）

小燕手上的刀疤。（紅星新聞）

小燕曾在給陳某的生日卡上寫道「喜歡你，把第一次給你」，小燕母親解釋是小燕在陳某散佈二人發生性關係一事前，小燕以為陳某是喜歡她，故才有所表態，「在這之前，我女兒不知道他讓別人打聽她，是給他物色一個玩弄對象。她根本不知道是這麼回事，之後才知道。」小燕母親在最後直言，陳某與小燕發生性關係，二人是情侶也好，是強姦也好，「如果沒有往外擴散流言蜚語的話，只要我女兒名聲能保住，我也不會來報案。關鍵是這孩子太惡毒了，已經給我女兒捅了一刀，還在後面補了一腳。如果我還不站出來維護我的女兒，我就不配做母親。」

對於上述情況，警方回應指，將進一步調查小燕家屬反映的的情況，或會與此前的涉嫌強姦合併處理。

（綜合報道）