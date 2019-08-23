【被代言】「重回年輕做床上最猛戰狼」　吳京控雲南男科醫院侵權

自導自演電影《戰狼》系列而聞名中外的內地藝人吳京近日起訴雲南一間男科醫院侵犯肖像權和名譽權，後者在昆明街頭散發的刊物《雲南男人》，擅自使用吳京的肖像，令吳京「被代言」男性疾病廣告。 北京西城區法院周五（23日）開庭審理此案，吳京一方直言，此種侵權行為極易使讀者誤認為吳京有接受過類似的男性疾病治療，或雙方有合作關係，讀者會對吳京產生否定性評價。

吳京一方在庭上展示「被代言」的證據。（北京頭條）

該醫院在《雲南男人》使用吳京賣廣告。（網上圖片）

據了解，《雲南男人》擅自使用吳京的肖像，配以「僅需7天，重回年輕態做最猛的戰狼」等廣告字眼。刊物內更有大量其他男性疾病廣告，並附有一間男科醫院的聯絡電話、QQ諮詢、官方網站、地址等。吳京一方表示，昆明的大街小巷、車站、商場、醫院周邊等地都有發現此類廣告，其中特別在火車站發現並收集10多本，以向法庭提供作為證據。吳京一方明確表示，吳京與該醫院沒有任何合作，也未授權其使用吳京的照片。

吳京一方起訴雲南某醫院侵犯肖像權和名譽權。

吳京一方認為，該醫院嚴重侵犯吳京的肖像權和名譽權，要求立即停止發放帶有吳京肖像的《雲南男人》刊物，回收銷毀所有帶有吳京肖像的《雲南男人》刊物，並在全國公開發行的報紙上公開賠禮道歉，同昤要賠償吳京20萬元（人民幣．下同）經濟損失、10萬元精神損害賠償金，以及5000元維權合理開支，合計30.5萬元。

（北京頭條）