睇片自製爆谷釀爆炸　山東少女遭燒傷後不治　家屬欲狀告抖音平台

日前，山東棗莊兩名女孩周哲和小雨在家中模仿網紅短片教學，用鋁罐自製爆谷，期間不慎點燃高濃度酒精引發爆炸。其中周哲全身燒傷面積達96%，最終因感染過重不幸離世。 周哲的父親周五（6日）接受內媒採訪時透露，他發現這種類似自製爆谷的教學短片無風險提醒，而女兒正是因為模仿短片中的操作，才會導致被燒傷釀成惡果，因此他希望與發布短片的平台打官司。

意外發生後現場多處被燒至焦黑，鋁罐內的粟米粒亦被燒焦。（網上圖片）

據悉，事發於上月22日，14歲的周哲和12歲的鄰居小雨在家中玩耍時，模仿短片平台中的網紅用鋁罐自製爆谷，卻不慎點燃了高濃度酒精引起爆炸。兩名女孩隨即被送往當地醫院治療。其中小雨傷勢相對較輕，全身燒傷程度達到13% ；周哲則是特重度燒傷，全身燒傷面積達96%。

事發後，周哲一直在重症監護室內搶救，前後經歷多次手術，但因感染過重，最終於本週四（5日）上午11時左右宣告不治。

周哲離世的翌日（6日），周父在受訪時表示，事發時間正逢暑期，兩個女孩經常一起玩，用手機上網看短片。而他事後曾查看相關短片平台上的類似影片，發現沒有標記風險提醒。周父認為，女兒正是因為模仿短片中的操作，才會導致被燒傷釀成惡果。「我現在心情很沉重，我想跟短片平台打官司，但現在官司怎麼打，我心裏也沒有底。」

與此同時，不少網民也譴責影片的製作者和發布者沒有盡到提示責任，也有人認為監護人也有責任。而據內媒報道，周哲家屬曾指出，兩名女孩模仿的短片來自「抖音」。另據小雨事後講述，她和周哲模仿的網紅是「辦公室小野」，短片正是來自「小野」的抖音帳號。

「辦公室小野」曾拍片教觀眾用可樂罐和酒精燈自製爆谷。（影片截圖）

據悉，「辦公室小野」是內地近年來冒起得最快的網紅之一，她會利用隨手可得的物品配以奇招煮食，憑藉飲水機煮火鍋等另類料理影片走紅，以可樂罐和酒精燈自製爆谷機也是她的其中一段教學影片。報道稱，目前「辦公室自製爆谷」的原片已被發布者刪除，不過其帳號還在正常運營。

關於事件責任認定以及周父的訴訟請求，有內地律師認為，按照《侵權責任法》第八條的規定，影片的發布者和短片平台的行為構成了共同侵權，應該承擔共同致害的責任。

律師稱，影片作者的過錯主要在於沒有在影片中出現任何安全提示，短片平台的過錯則在於缺乏對視頻內容的審核機制，也沒有提示影片中可能出現的安全隱患。因此他認為，如果周父想要起訴影片製作者和短片平台，成功的幾率應該在五成以上。

（綜合報道）